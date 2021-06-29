Стали відомі нові подробиці і дата виходу GTA 6

Інсайдер розповів, коли вийде GTA 6 / Rockstar

Інсайдер Том Хендерсон має гідний послужний список підтверджених витоків, які переважно стосуються Battlefield і Call of Duty. Але нещодавно він опублікував ролик, в якому підкинув подробиць у вогонь зливів щодо довгоочікуваної Grand Theft Auto VI.

Якщо вірити інсайдеру, події гри будуть відбуватися в сучасному і сильно видозміненому Вайс-Сіті. Сучасний сетинг також обумовлений тим, що розробники не хочуть обмежувати оновлення для Online-режиму тимчасовими умовностями;

Що стосується світу гри, то він, за словами інсайдера буде постійно розширюватися і перевтілюватися через оновлення для GTA Online і, найімовірніше буде змінюватися з виходами патчів, як у Fortnite. Якщо говорити про платформи, то розробники планують реліз GTA 6 тільки на PS5, Xbox Series S/X і ПК.

Хендерсон також заявив, що в Grand Theft Auto VI гравців знову чекають відразу кілька протагоністів. Одним з них, як повідомлялося раніше, буде жінка – вперше в серії. Також Інсайдер стверджує, що сценаристи Rockstar в черговий раз виступлять з критикою сучасних трендів, зокрема дістанеться і майнерам.

А ось за датою випуску Grand Theft Auto VI інформація невтішна – стверджується, що реліз може відбутися тільки у 2025 році. Гра все ще на ранньому етапі виробництва, через що офіційний анонс довгоочікуваного проєкту відбудеться вже ближче до релізу. Такий довгий процес розробки обумовлений тим, що Take-Two очікує збільшення поставок консолей нового покоління, а також тим, що GTA V досі добре продається.

Нагадаємо, що 11 листопада поліпшені версії GTA V і GTA Online доберуться до нових консолей PS5 і Xbox Series X|S. Автори обіцяють безліч поліпшень по частині технологій, графіки і продуктивності, а також ряд "нових можливостей", аби випущений у 2013 бойовик по максимуму використовував можливості "некст-гена".