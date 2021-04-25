Стали відомі нові подробиці про наступну частину Mafia

Mafia 4 - що відомо / Hangar 13

Користувач Reddit під псевдонімом BIGgunSMALLone з посиланням на три джерела – двох колишніх співробітників Hangar 13 і знайомого в рейтинговому агентстві ESRB – поділився наявною у нього інформацією про наступну частину кримінальної серії Mafia.

За непідтвердженою інформацією, дії проєкту розгортаються у двох містах – Сент-Фортуні (Лас-Вегас) і Лост-Хевені і у двох тимчасових лініях. Порівняння з фільмами Мартіна Скорсезе теж нікуди не поділися.

У грі буде два головних героїв. Перший – продажний поліціянт Хейн з Сент-Фортуни, який на початку гри виявляється залучений в шахрайство, пов'язане з азартними іграми. У гравця є вибір, якою дорогою піде персонаж: або він розправляється з мафією, або приєднується до неї.

Другий – суддя з Лост-Хевена. Місії за цього персонажа будуть являти собою судові процеси над бандитами, при цьому буде порушено часовий період від 40-х до 80-х років. Правда це чи ні, покаже час, але інформація щодо Мафії 4 вже давно борознить інтернетом. Швидше за все, офіційний анонс відбудеться на майбутній Е3, яка пройде в червні.

Нагадаємо, що остання на сьогодні номерна частина мафії вийшла в жовтні 2016 року на PC, PS4 і Xbox One. Гра зібрала змішану пресу (від 62 до 68 балів на Metacritic в залежності від платформи), але встановила рекорд за швидкістю продажів для 2K Games – 4,5 млн копій за тиждень.

У серпні 2020-го студія Hangar 13 випустила повноцінний ремейк першої частини Mafia: City of Lost Heavens, в якій гравців чекає знайома історія, відтворена з нуля на движку третьої частини. Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.

Раніше стало відомо, що видавництво Electronic Arts вирішило відкласти нову частину серії Need for Speed до 2022 року. На той час новий NFS буде перебувати в розробці вже протягом трьох років.