Стало відомо, які сайти українці відвідують найбільше – рейтинг

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів / УНІАН

Дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала свіжий список найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів за червень 2021 року.

Лідери за середньоденною часткою не змінилися. У топі Google, YouTube і Facebook. Замикають першу п'ятірку рейтингу Інтернет-енциклопедія з вільним контентом Wikipedia та інтернет-магазин Rozetka.ua.

Згідно з даними сервісу, сезон відпусток вплинув на активність інтернет-користувачів, які стали менше відвідувати інтернет-магазини та маркетплейси. Однак до рейтингу популярних сайтів вперше за довгий час повернувся Aliexpress.

Літній сезон – пора високої активності користувачів в Instagram.com, який наростив охоплення та піднявся на 7-му позицію в рейтингу попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж. У червні в ТОП також повернулися новинні ресурси: 24tv.ua (19-те місце), Bbc.com (20-те місце), Glavcom.ua (22-те місце). Стабільний лідер серед новинних ресурсів — Pravda.com.ua.

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за червень 2021 / TNS Ukraine

Для складання інфографіка компанія використовувала дані Kantar CMeter. Тут представлені desktop і mobile інтернет-користувачі у віці 14-70 років. Дослідження CMeter об'єднує дані з 3-х джерел, які своєю чергою об'єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Раніше в Google розповіли, де відпочивають українці. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку всередині країни стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.

Разом з тим, враховуючи те, що сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, зростає кількість запитів про відпочинок на закордонних курортах. Який рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.