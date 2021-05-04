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Сто тисяч фанатів попросили Sony дати шанс сиквелу Days Gone

4 травня 2021, 14:52

Петиція, створена на підтримку продовження байкерського екшену Days Gone, продовжує збирати підписи від гравців.

Days Gone
Петиція за продовження Days Gone зібрала понад 100 000 підписів / Sony

В останні кілька тижнів навколо Days Gone зібрався справжній галас. Шанувальники байкерського екшену після новин про скасування продовження організували петицію, яка до поточного моменту зібрала понад 100 тисяч підписів.

Колишній геймдиректор гри Джефф Росс подякував фанатів за підтримку у своєму Твіттері - "петиція досягла 100 тис. Фанати Days Gone – найкращі!".

Раніше, про скасування сиквела розповів у своєму розслідуванні журналіст Джейсон Шрайер – мовляв, Sony вирішила відмовитися від можливого ризику з розробкою сиквела Days Gone, тому що не була впевнена, що цей ризик виправдається вдруге. Ми не знаємо деталей внутрішньої кухні компанії, але за інформацією з розслідування все того ж Джейсона, Sony сумнівалися якраз таки через критиків, які прохолодно зустріли гру на релізі.

На запуску байкерський екшен оцінили в 71 зі 100 на Metacritic. Поруч, до речі, красується користувальницький рейтинг у 8.3. Лаяли за технічні недоліки, лаяли за повільний темп розвитку сюжету, лаяли за кліше і стандартний відкритий світ, а деякі журналісти навіть дорікнули гру за надмірне фокусування на білому" гетеросексуальному протагоністові, який намагається знайти і врятувати свою дружину.

Однак, як це часто буває, по закінченні часу гра стала отримувати все більше і більше народної любові. Розробники зі студії Bend пофіксили всі баги і недоліки, підготувалися до запуску нового покоління, їх проєкт потрапляв на всі великі розпродажі, в список PS Plus Collection і в недавню роздачу PS Plus.

Тепер же гру чекають на ПК – пізніше цього місяця, 18 травня, байкерський зомбі-екшен доїде до Steam і EGS. Комп'ютерна версія буде підтримувати ультраширокі монітори, підвищену дальність промальовування і фоторежим з супервисокою роздільну здатність.

Days Gone - трейлер ПК-версії

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Вже цієї п'ятниці, 7 травня, вийде найочікуваніший проєкт сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

Через тиждень очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосіма Elite Dangerous:

Days Gone
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