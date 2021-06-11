Вартість всієї лінійки iPhone 13 розсекретили за кілька місяців до анонсу

Вартість всієї лінійки iPhone 13 / Apple

До анонсу нової лінійки телефонів Apple – iPhone 13 – залишається всього нічого. Apple лише встигла показати iOS 15, на якій і базуватиметься оновлена лінійка. Втім, попри все це, в Мережі вже з'явилися ціни всіх моделей iPhone 13.

Джерелом витоку стали китайські інсайдери, пише Gizchina. Для початку варто відзначити, що поточної осені нас чекають чотири нові моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Тут без сюрпризів.

Якщо вірити отриманій інформації, ціна молодшої модифікації буде починатися від 700 доларів (~18 999 грн), а найдорожчий новий iPhone буде продаватися за 1600 доларів (~43 299 грн). Це iPhone 13 Pro Max з 1 ТБ постійної пам'яті.

Вартість майбутніх iPhone 13 наступна:

iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini 64 ГБ – $700 (~18 999 грн)

iPhone 13 mini 128 ГБ – $750 (~20 299 грн)

iPhone 13 mini 256 ГБ – $850 (~22 999 грн)

iPhone 13:

iPhone 13 64 ГБ – $800 (~21 699 грн)

iPhone 13 128 ГБ – $850 (~22 999 грн)

iPhone 13 256 ГБ – $950 (~25 699 грн)

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro 128 ГБ – $1050 (~28 399 грн)

iPhone 13 Pro 256 ГБ – $1150 (~31 099 грн)

iPhone 13 Pro 512 ГБ – $1350 (~36 499 грн)

iPhone 13 Pro 1 ТБ – $1500 (~40 599 грн)

iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max 128 ГБ – $1150 (~31 099 грн)

iPhone 13 Pro Max 256 ГБ – $1250 (~33 799 грн)

iPhone 13 Pro Max 512 ГБ – $1450 (~39 199 грн)

iPhone 13 Pro Max 1 ТБ – $1600 (~43 299 грн).

Вартість всієї лінійки iPhone 13 / Gizchina

З чуток, TSMC вже почала випуск процесорів A15 для iPhone 13, а прем'єра новинок на цей раз відбудеться в традиційні терміни – у вересні. Якісні рендери iPhone 13 можна подивитися за посиланням.