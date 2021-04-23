Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6

Battlefield 6 - найбільша і наепічніша гра в серії / EA

Оскар Габріельсон, генеральний менеджер DICE, в блозі компанії EA поділився крупицями подробиць щодо наступної номерної частини Battlefield, анонс якої обіцяють "зовсім скоро". Точної дати він не назвав, але сказав, що гра для ПК і консолей вийде до кінця 2021.

Оскар додав, що над нею працює "найбільша команда в історії серії". У виробництві допомагає не тільки Criterion, якій довелося заморозити нову Need For Speed, але й колеги з Лос-Анджелеського підрозділу DICE.

Electronic Arts позиціює наступну частину Battlefield як "гру нового покоління". В цю хвилину проєкт знаходиться на стадії щоденного тестування. Гравців чекає "небачений масштаб, тотальна війна, божевільні і неймовірні моменти, доленосні руйнування і масивні битви з небувалою кількістю гравців і заворушень".

Більше інформації про Battlefield 6:

Battlefield 6 повернеться до сучасного сетингу;

Виходячи з секретних координат в тизері з EA Play, які вели до Казахстану на Google Maps. Можна припустити, що саме ця країна стане місцем дії для однієї з карт в грі;

У гру введуть карти, які будуть оновлюватися Поки що незрозуміло, як ця фіча буде працювати – можливо, кожен матч локація буде рандомно збиратися з різних модулів. Але швидше за все, в гру введуть систему івентів (на подобі Fortnite), після яких зовнішній вигляд карт буде назавжди змінюватися;

У самих боях зможуть брати участь одночасно від 16 до 128 осіб;

Бойовий пропуск з косметичними предметами "нарешті" добереться і до BF6;

Нова частина буде підтримувати кроссплей між усіма платформами;

З'являться клани до 100 осіб з чатом, випробуваннями і т. д;

У 2022 році може вийти безплатна королівська битва в дусі Warzone.

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2021 року вийде нова частина Call of Duty. Однак, ніякої іншої інформації про проєкт немає, включаючи відомості про студію-розробника.