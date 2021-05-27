Розробники очікуваної Atomic Heart оголосили про готовність проєкту

Atomic Heart готова / Mundfish

Студія Mundfish на своєму Discord-каналі повідомила, що розробка Atomic Heart дійшла до фінального етапу виробництва. Зараз повним ходом йде полірування гри, і розробники просять не квапити їх з цим.

"Ми зібрали майже все, що хотіли. Полірування йде повним ходом. Почали працювати над портаціями. Ми намагаємося. Не квапте нас, будь ласка. Меншенько нервозності", – розробники з Mundfish Team.

Крім того, команда планує випустити книгу, яка стане приквелом оригінальної гри. Її написали за 36 днів після 3 місяців "запеклих обговорень". В результаті вийшла 323-сторінкова книга, яка розповість всю передісторію Atomic Heart, які були відносини між СРСР і США у всесвіті гри, як пройшла Друга світова війна, як з'явилося "Підприємства 3826" і історію появи головного героя і його дружини.

Також розробники підтвердили свою участь на майбутній виставці E3 2021. Вони вже закінчили роботу над трейлером, який планують показати 13 червня. Дата релізу Atomic Heart поки не уточнюється. Гра повинна вийти на ПК і консолях.

Трейлер Atomic Heart

Atomic Heart – це одна з тих ігор, за публікованими кроками розробки якої стежить чимала кількість тямовитих очей, оскільки вона як тест на межу здібностей СНД-ігробуду по створенню видовищних, сюжетних ігор. Так що і справді, замість нервозності, краще побажати хлопцям успіхів.

Раніше ми зібрали великий матеріал про Atomic Heart, який більш детально ознайомить вас з прийдешнім шутером.