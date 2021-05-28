Свіже оновлення Microsoft Edge зробило браузер ще швидше та функціональніше

Microsoft випустила Edge 91 / Microsoft

Слідом за Google, яка вчора почала поширення нової версії свого фірмового браузера Chrome, розробники з Microsoft також представили аналогічне оновлення для свого оглядача.

В Microsoft запевнили, що актуальний Edge – найшвидший браузер на Windows 10. У компанії відзначили, що значного приросту продуктивності вдалося домогтися внаслідок впровадження двох важливих функцій.

По-перше, з'явився прискорений запуск. Основні процеси браузера почнуть постійно підтримуватися у фоновому режимі без долучення додаткових ресурсів при запуску Edge або відкритті сайтів.

Також розробники допрацювали функцію "сплячих вкладок", при активації якої неактивні вкладки вивантажуються з пам'яті для зниження навантаження на систему. В налаштуваннях можна вказати, через який час вони починають вважатися неактивними. Стверджується, що це рішення дозволяє економити до 82% пам'яті.

В налаштуваннях браузера можна задати час, через яке вкладки будуть відправлятися в сплячий режим:

У новій версії Edge також була додана підтримка API розпізнавання мови при використанні голосових команд під час взаємодії з вебконтентом. На додаток до цього розробники додали нові барвисті теми оформлення користувальницького інтерфейсу. Ще браузер тепер блокує автоматичне відтворення відео.

Оновлення вже почало поширюватися для всіх підтримуваних пристроїв. В Microsoft також відзначили, що вони внесли вже більше ніж 5300 змін у вихідний код Chromium. Це означає, що інші браузери, засновані на цьому движку, також можуть отримувати зміни, внесені в Edge.