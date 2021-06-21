Понад 40 000 людей підтримали ідею залишити главу Amazon в космосі

Тисячі людей закликали залишити главу Amazon в космосі / Reuters

На сайті для публікації петицій Change.org з'явилося кілька заявок, автори яких просять не повертати засновника компаній Amazon і Blue Origin, мільярдера Джеффа Безоса на Землю після польоту в космос 20 липня.

"Мільярдери не повинні існувати ... ні на землі, ні в космосі, але якщо вони виберуть останнє, то повинні залишитися там", – йдеться в описі до однієї з петицій. На момент публікації новини петиція зібрала майже 40 000 підписів за порівняно невеликий час.

В другій петиції мільярдер порівнюється з вигаданим лиходієм з всесвіту коміксів DC Лексом Лютером. Автор петиції пише, що Безос "одержимий світовим пануванням", і каже, що петиція – "наш останній шанс до того, як вони включать чіпи 5G і здійснять масове захоплення". Хто саме мається на увазі під "вони", не уточнюється. Ця петиція підбирається до позначки в 25 000 підписів.

Загалом обидві петиції звинувачують Джеффа Безоса та інших мільярдерів у захопленні світового панування та експлуатації робітників. Раніше цього року глава Amazon зайняв перше місце в щорічному рейтингу найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes – його статки за рік збільшилися зі 113 мільярдів доларів до 177 мільярдів.

Нагадаємо, що корабель New Shepard підніме Джеффа Безоса, його брата, а також пасажира, який виграв за 28 млн доларів місце в аукціоні на 100 км над рівнем моря, на лінію Кармана. Політ, призначений на 20 липня, стане першою місією компанії по запуску людей в суборбітальний політ.

Раніше Главред писав про те, що хакери з об'єднання Anonymous употужнилися на генерального директора Tesla і технокороля Ілона Маска. Ті звинуватили підприємця в надмірному впливі на криптовалюту і зневазі до інвестицій звичайних працюючих людей.