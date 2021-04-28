У Telegram з'являться групові відеодзвінки: дата запуску і особливості

Telegram анонсував групові відеодзвінки в травні / Durov's Channel

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував появу групових відеодзвінків у месенджері. Відеотрансляції в голосових чатах, зокрема з підтримкою скріншеринга повинні з'явитися вже в травні.

За запевненнями Дурова, нова функція зробить месенджер "потужною платформою" для групових відеодзвінків. Вони забезпечать все, що користувачі чекають "від сучасного інструменту відеоконференцзв'язку", але з інтерфейсом на рівні месенджера.

Повідомляється, що відеоконференції будуть доступні в додатках для смартфонів і планшетів, а також в Telegram для комп'ютерів і ноутбуків. Вони будуть підтримувати шифрування, шумозаглушення, функцію демонстрації екрану і "все те, без чого неможливо уявити сучасну програму для відеоконференцій, але з призначеним для користувача інтерфейсом, швидкістю і шифруванням Telegram", зазначив Дуров.

Разом з тим засновник Telegram особисто представив дві оновлені вебверсії месенджера: Telegram Web K і Telegram Web Z. Обидві підтримують анімовані стікери, нічний режим, теки для чатів та інші можливості – і відмінно працюють на мобільних пристроях. На його думку, дані вебдодатки "на світлові роки" випереджають будь-які інші конкурентні сервіси. Дуров додав, що незабаром в них теж з'явиться функція відеозв'язку.

Нагадаємо, що раніше цього тижня команда месенджера Telegram випустила чергове велике оновлення до версії 7.7, в якому, крім усього іншого, з'явилася можливість приймати платежі в будь-якому чаті і залишати чайові продавцям, а також ще кілька функцій.

До того ж команда месенджера нагадала, що користувачі Android-пристроїв тепер можуть завантажити альтернативний 18 + клієнт Telegram безпосередньо з сайту.