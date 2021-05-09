Telegram подружився з ВКонтакті, TikTok і Snapchat

Telegram оновив умови верифікації / Telegram.org

Команда популярного месенджера Telegram істотно спростила процес верифікації для офіційних каналів, груп або ботів – це необхідно для того, аби користувачі месенджера змогли відрізняти надійні джерела від підроблених.

У списку платформ, наявність "галочок" в яких дозволяє обґрунтувати необхідність у верифікації, з'явилися"ВКонтакті", TikTok і Snapchat. Цікаво, що підтвердити автентичність особистого профілю в Telegram поки ніяк не можна.

Всього в списку сім сервісів, блоги у двох з яких повинні бути верифіковані для отримання "галочки" в Телеграмі:

ВКонтакті

TikTok

Snapchat

Instagram

Facebook

YouTube

Twitter

Для подачі заявки необхідно скористатися офіційним ботом @VerifyBot, використовуючи як обґрунтування верифікацію на двох платформах зі списку вище.

Відзначається, що спочатку Telegram видавав "галочки" на розсуд адміністрації. Механізм, який давав можливість отримати верифікацію, з'явився минулого року під час епідемії. Детально ознайомитися з актуальною інформацією з цього приводу можна на цій сторінці.

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Нагадаємо, що минулого місяця команда месенджера Telegram випустила чергове велике оновлення до версії 7.7, в якому, окрім усього іншого, з'явилася можливість приймати платежі в будь-якому чаті і залишати чайові продавцям, а також ще кілька функцій.

Крім того, команда месенджера нагадала, що користувачі Android-пристроїв тепер можуть завантажити альтернативний 18+ клієнт Telegram безпосередньо з сайту.