УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Telegram випустив велике оновлення, яке принесло ряд нововведень

26 квітня 2021, 19:16

Тепер можна приймати платежі в будь-якому чаті, створювати відкладені голосові чати і багато іншого.

Telegram
Оновлення Telegram / Reuters

Команда месенджера Telegram випустила чергове велике оновлення до версії 7.7, в якому, крім усього іншого, з'явилася можливість приймати платежі в будь-якому чаті і залишати чайові продавцям, а також ще кілька функцій.

Разом з тим команда месенджера нагадала, що користувачі Android-пристроїв тепер можуть завантажити альтернативний 18 + клієнт Telegram безпосередньо з сайту.

Оновлення Telegram: що нового

Можливість приймати платежі в будь-якому чаті. Відсьогодні продавці можуть приймати платежі кредитними картками за допомогою 8 вбудованих платіжних систем в будь-якому чаті, включаючи групи і канали.

Крім цього, тепер при оплаті можна додати чайові – і підтримати улюбленого автора, кав'ярню чи магазин. Для оплати можна використовувати будь-який застосунок – включаючи Telegram для комп'ютера.

Платформа для платежів відкрита та безплатна – Telegram не бере комісії і не зберігає платіжної інформації. Реквізити надсилаються напряму платіжній системі, а адреса для доставлення – продавцеві, щоб він надіслав товар.

false

Інформація з профілю в голосових чатах. З вікна голосового чату тепер можна швидко переглянути фотографію і дані з графи Про себе будь-кого з учасників – корисно, аби краще впізнати людину, з якою ви розмовляєте.

Відредагувати свою фотографію та дані Про себе теж можна прямо з голосового чату – наприклад, швидко перевтілитися в персонажа для ігрової партії або завантажити фото з краваткою перед виступом.

Відкладені голосові чати. Адміністратори груп і каналів можуть запланувати майбутній голосовий чат на певний час – аби всі охочі могли підлаштувати власні плани, розповісти про подію друзям та запастися попкорном.

Створити відкладений голосовий чат можна з профілю групи або каналу, де ви є адміністратором. На Android натисніть ⋮ > Почати голосовий чат > Вибрати час. На iOS потрібно натиснути на кнопку із символом голосового чату, а потім Вибрати час.

false

Нові версії для браузерів. Telegram представив відразу дві нові вебверсії месенджера. Обидві підтримують анімовані наліпки, голосові чати, теки для чатів та інші можливості – і чудово працюють на мобільних пристроях.

Нові вебверсії доступні за цими адресами: Telegram Web K і Telegram Web Z.

Установка на Android безпосередньо з сайту. Telegram для Android можна завантажити безпосередньо з офіційного сайту telegram.org. Застосунки, встановлені таким чином, будуть автоматично оновлюватися до останньої версії.

Обіцяють, що він буде оновлюватися автоматично на декілька днів, а часом і тижнів раніше, оскільки не потрібно буде чекати, доки нову версію схвалять у каталозі.

Швидке наближення. Тепер є можливість швидко наблизити фотографії та відеозаписи в чаті, не відкриваючи їх: досить потягнути за зображення двома пальцями.

false

Покращення для перегляду медіа. Користувачі iOS можуть перемотувати відеозаписи вперед або назад, утримуючи пальцем кнопки +/- 15с. На Android відео можна перемотувати вперед або назад, утримуючи пальцем ліву або праву частину екрана. Подвійне натискання перемотає на 10 секунд.

Апдейт вже почав поширюватися в App Store і Google Play, але, якщо його ще немає для ваших пристроїв, просто почекайте кілька годин.

Android Telegram Павло Дуров IOS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню і рецептиЩо можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню і рецепти Дочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесіюДочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесію Незвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та вліткуНезвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та влітку Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з кліматуБайден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"

Останні новини

19:35
Які вихідні на Великдень та День Перемоги у 2021 році приготувала Україна
19:16
Telegram випустив велике оновлення, яке принесло ряд нововведень
19:06
Експерт пояснив нову річну ціну на газ для населення Відео
19:01
Гороскоп на квітневу повню для всіх знаків Зодіаку: чиє життя під загрозою Відео
18:43
Україну попередили про новий штам коронавірусу Відео
Реклама
18:39
"Даремно я їм фак показав": у Луцьку копи ганялися за підлітками Відео
18:30
Десять простих лайфхаків, як збільшити швидкість інтернету
18:03
У Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через дії РФ Відео
17:58
У Чорнобильській зоні з'явиться сучасний КПП, музей і нові дороги
17:45
Росія звинуватила Україну у недружньому кроці та вирішила вислати дипломата Відео
17:23
В Австрії зробили гучну заяву на адресу Росії і захист від санкцій Відео
17:08
Sony нагадала про Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 новим трейлером Відео
16:51
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
16:33
У МОЗ розкрили, коли Київ точно покине червону зону Відео
16:23
Страсний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робити Відео
16:20
Небезпечний індійський коронавірус вже поруч з Україною - епідеміолог Відео
16:20
Творець Silent Hill і MGS випустив плейлист для відпочинку та навчання Відео
16:06
Дні режиму Путіна буде полічено за однієї умови – російський політик
15:34
Весілля і кар'єрне просування: гороскоп на травень-2021 для Близнюків
15:00
Вийшли два нових трейлери по майбутній грі Life is Strange 3 Відео
Реклама
14:58
На мегамостах у Запоріжжі завершився найскладніший етап "Великого будівництва"
14:57
Кива став кандидатом наук та вляпався у "туалетний" скандал Відео
14:48
Метал саркофагу ЧАЕС може прослужити ще 100 років - експерти
14:43
У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про зустріч з Путіним Відео
14:35
Діма Монатік попрощався із шоу Голос країни і налякав фанатів
14:10
У мобільній версії Chrome з'явилася зручна функція для моніторингу цін
13:55
Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися Відео
13:51
У Раді дали прогноз на четверту хвилю COVID-19 в Україні Відео
13:40
Приречений на успіх: що обіцяє Раку гороскоп на травень-2021
13:30
У Путіна оцінили намір Зеленського розширити нормандський формат Відео
13:29
Рівень радіації на ЧАЕС після установки саркофага знизився в 10 разів
13:18
Актор озвучення S.T.A.L.K.E.R. 2 розсекретив дату виходу гри Відео
13:06
Винен рік Сатурна: синоптик пояснив, якої погоди чекати в травні Відео
12:53
У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з Байденом Відео
12:45
Дорофєєва пояснила, як Лазановський виграв після вигнання з Голосу країни Відео
12:43
"Масштаби вражають": експерти розповіли про проект "Укриття" на ЧАЕС
12:27
Творці Valorant презентували нову карту і нагороди бойового пропуску Відео
12:23
Названо можливу дату призначення нового міністра енергетики Відео
12:22
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці Відео
11:57
"Велике будівництво": за 5 років буде відкрито стільки ж мостів, як за всі роки Незалежності
Реклама
11:51
Оприлюднено нові докази того, літак МАУ в Ірані було збито Відео
11:34
Сергій Лазановський розповів про плани на кар'єру і свій головний страх Відео
11:30
Як продовжити життя за допомогою вина: способи вживання Відео
11:24
Гладковський-молодший сам прийшов у САП, йому вручили звинувачення - ЗМІ Відео
11:20
Навіщо волоссю рисова вода та як її приготувати Відео
11:18
Як будували саркофаг на ЧАЕС: субпідрядник проекту розкрив деталі
11:11
Позитив офіційно розлучився з дружиною після 15 років стосунків Відео
11:06
Високий кров'яний тиск: чотири "рідкісних" ознаки дуже небезпечного стану Відео
11:05
Україну наприкінці квітня засипало снігом: де вирує негода Відео
11:05
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 26 квітня: супровід удачі та зрада Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти