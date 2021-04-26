Telegram випустив велике оновлення, яке принесло ряд нововведень

Оновлення Telegram / Reuters

Команда месенджера Telegram випустила чергове велике оновлення до версії 7.7, в якому, крім усього іншого, з'явилася можливість приймати платежі в будь-якому чаті і залишати чайові продавцям, а також ще кілька функцій.

Разом з тим команда месенджера нагадала, що користувачі Android-пристроїв тепер можуть завантажити альтернативний 18 + клієнт Telegram безпосередньо з сайту.

Оновлення Telegram: що нового

Можливість приймати платежі в будь-якому чаті. Відсьогодні продавці можуть приймати платежі кредитними картками за допомогою 8 вбудованих платіжних систем в будь-якому чаті, включаючи групи і канали.

Крім цього, тепер при оплаті можна додати чайові – і підтримати улюбленого автора, кав'ярню чи магазин. Для оплати можна використовувати будь-який застосунок – включаючи Telegram для комп'ютера.

Платформа для платежів відкрита та безплатна – Telegram не бере комісії і не зберігає платіжної інформації. Реквізити надсилаються напряму платіжній системі, а адреса для доставлення – продавцеві, щоб він надіслав товар.

Інформація з профілю в голосових чатах. З вікна голосового чату тепер можна швидко переглянути фотографію і дані з графи Про себе будь-кого з учасників – корисно, аби краще впізнати людину, з якою ви розмовляєте.

Відредагувати свою фотографію та дані Про себе теж можна прямо з голосового чату – наприклад, швидко перевтілитися в персонажа для ігрової партії або завантажити фото з краваткою перед виступом.

Відкладені голосові чати. Адміністратори груп і каналів можуть запланувати майбутній голосовий чат на певний час – аби всі охочі могли підлаштувати власні плани, розповісти про подію друзям та запастися попкорном.

Створити відкладений голосовий чат можна з профілю групи або каналу, де ви є адміністратором. На Android натисніть ⋮ > Почати голосовий чат > Вибрати час. На iOS потрібно натиснути на кнопку із символом голосового чату, а потім Вибрати час.

Нові версії для браузерів. Telegram представив відразу дві нові вебверсії месенджера. Обидві підтримують анімовані наліпки, голосові чати, теки для чатів та інші можливості – і чудово працюють на мобільних пристроях.

Нові вебверсії доступні за цими адресами: Telegram Web K і Telegram Web Z.

Установка на Android безпосередньо з сайту. Telegram для Android можна завантажити безпосередньо з офіційного сайту telegram.org. Застосунки, встановлені таким чином, будуть автоматично оновлюватися до останньої версії.

Обіцяють, що він буде оновлюватися автоматично на декілька днів, а часом і тижнів раніше, оскільки не потрібно буде чекати, доки нову версію схвалять у каталозі.

Швидке наближення. Тепер є можливість швидко наблизити фотографії та відеозаписи в чаті, не відкриваючи їх: досить потягнути за зображення двома пальцями.

Покращення для перегляду медіа. Користувачі iOS можуть перемотувати відеозаписи вперед або назад, утримуючи пальцем кнопки +/- 15с. На Android відео можна перемотувати вперед або назад, утримуючи пальцем ліву або праву частину екрана. Подвійне натискання перемотає на 10 секунд.

Апдейт вже почав поширюватися в App Store і Google Play, але, якщо його ще немає для ваших пристроїв, просто почекайте кілька годин.