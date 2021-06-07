Twitch відзначає своє 10-річчя і готує велике оновлення смайликів

Ninja - найпопулярніший стрімер на Twitch / Reuters

Сьогодні стрімінговій платформі для розваг Twitch виповнюється 10 років – на честь даної урочистості команда розробників готує велике оновлення смайликів, які допомагають користувачам і авторам висловлювати себе і задавати настрій для спільноти.

Відзначається, що через кілька тижнів партнери платформи зможуть завантажити на свій канал до п'яти нових анімованих смайликів як бонус для передплатників першого рівня, а також додати будь-яку з шести доступних в момент запуску анімацій до вже наявних смайлів.

Паралельно в Twitch працюють і над абсолютно новою категорією емотиконів – смайликами для фоловерів, які стануть доступні обмеженому числу партнерів і компаньйонів в режимі бета-тестування. Їх можна буде використовувати тільки на тому каналі, де вони отримані. В ході тестування компанія планує спиратися на відгуки, щоб поліпшити продукт і випустити новий функціонал для більш широкого кола користувачів.

І наостанок, піклуючись про зручність авторів, Twitch додасть бібліотеку для зберігання схвалених смайликів. З її допомогою можна легко знаходити будь-які з них, навіть неактивні, і переміщати між різними рівнями, а не видаляти і завантажувати заново.

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Twitch, нагадаємо – це відеострімінговий сервіс, що спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, в тому числі трансляціях геймплея і кіберспортивних турнірів.

Також на майданчику стали популярні і не-ігрові стріми, наприклад, категорія Music & Performing Arts, де стримери в прямому ефірі виконують пісні за заявками глядачів і неформально спілкуються з ними. Інша популярна категорія – Just Chatting (спілкування), де стримери спілкуються зі своєю аудиторією або дивляться відео, фільми, мультфільми та серіали.