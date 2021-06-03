Twitter запустив Twitter Blue – платну підписку на особливі функції соцмережі

Twitter запустив платну підписку / The Verge

Команда Twitter офіційно оголосила про запуск платної підписки Twitter Blue на особливі функції всередині додатків соцмережі, які не доступні звичайним користувачам.

Перш за все, платна підписка дасть можливість скасовувати свої твіти – після натискання на кнопку "Відправити" Twitter відкладе відправку до 30 секунд з можливістю скасування публікації і коригування помилок.

Ще передплатникам буде доступна тека закладок, за допомогою яких можна організувати і згрупувати збережені твіти, щоб легко знайти їх в разі потреби. "Режим читання" ж об'єднає довгі обговорення в зручний для читання текст, розміщений на одній сторінці.

Інші функції в рамках підписки Twitter Blue носять чисто естетичний характер. Платні передплатники зможуть змінити колір програми, який за замовчуванням синій, на жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий і зелений. Варто також відзначити, що у платних передплатників буде можливість використання пріоритетної технічної підтримки для розв'язання різних питань.

На старті Twitter Blue доступний в Канаді та Австралії. Вартість-3,49 Канадських (~80 грн) або 4,49 австралійських (~100 грн) долар. Коли підписка Twitter Blue стане доступна в інших регіонах, поки невідомо.

Нагадаємо, що паралельно в Twitter готуються до запуску платної підписки "Super Follows", яка дозволить користувачам стягувати плату з передплатників і надавати їм доступ до додаткового контенту.

Фішка "Super Follows" дуже схожа на те, що пропонують інші соціальні майданчики на шквал OnlyFans або Patreon, де творці контенту можуть безпосередньо отримувати гроші від своїх фанатів. Щомісяця користувачам опції доведеться платити 4,99 долара на місяць (~150 грн).