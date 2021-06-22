У Google сьогодні масштабний збій: що сталося / Android Result

У роботі пошуковика Google сьогодні, 22 червня 2021 року, стався масштабний збій: на проблеми з доступом на сайт скаржаться користувачі України, США, Росії, Італії, Іспанії, Великобританії та Німеччини.

Дані про збій в Google фіксує сайт Downdetector. Перші скарги почали надходити ще вранці, близько 7:30 за київським часом.

У більшості користувачів (73%) виникли проблеми з доступом на сайт. Більше чверті людей, які зіткнулися зі збоєм (26%), скаржаться на проблеми зі входом в обліковий запис.

Крім того, по всьому світу повідомлення "В додатку Google знову стався збій" постійно вискакує у користувачів Android-смартфонів. Це вкрай ускладнює використання пристрою.

Відзначимо, що сервіси Google є складовою частиною операційної системи Android. І навесні цього року власники андроїдів вже скаржилися на аналогічну проблему.

Причину неполадок в Google поки ніяк не прокоментували.

У Google сьогодні масштабний збій: що сталося

Раніше команда Google заявляла про намір відмовитися від відстеження дій конкретних користувачів в Інтернеті протягом найближчих двох років.

У січні 2021 року Google оголосила про ефективність технології під назвою FLoC, яка повинна замінити cookie – при таргетуванні реклами вона буде покладатися не на дані про конкретних користувачів, а про групи зі схожими інтересами, що дозволить зберегти конфіденційність. У компанії не виключають, що з часом з'являться й інші методи збору інформації

Як пише портал Bloomberg, суд штату Каліфорнія не задовольнив прохання Google відхилити позов про стеження за користувачами браузера Chrome.

Позивачі стверджують, що корпорація збирає інформацію про історію переглядів та інших даних користувачів, навіть коли вони використовують режим "інкогніто".