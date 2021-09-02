В Instagram стався масовий збій: є проблеми і в Україні

У Instagram стався масовий збій / УНІАН

У четвер, 2 вересня, користувачі популярної соцмережі Instagram поскаржилися на збій в роботі сервісу. Згідно з інформацією Downdetector, де фіксуються дані про роботу додатків і соцмереж, вже зареєстровано понад 3500 звітів з України і понад 14 000 у світі.

Деякі користувачі не можуть залогінитися, а у деяких не оновлюється стрічка і з'являється повідомлення – "Неможливо завантажити стрічку". При доступі зі стаціонарних ПК також видає помилку. Крім України, на збій скаржаться в європейських країнах і США.

Що показово, з усієї системи Facebook порушення виникли тільки в Instagram – основна соцмережа і месенджер WhatsApp працюють в штатному режимі. Причини збою поки невідомі.