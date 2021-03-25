Українці б'ють рекорди на YouTube – звіт українського офісу Google

Статистика українського YouTube / Google

Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи чи не в кожну сферу життя людини – від бізнесу до навчання. Проявився і вплив споживання контенту на різних платформах до зміни самого контенту і його трендів.

З такої нагоди український офіс Google підготував цікаву статистику та факти щодо українського сегмента YouTube, які дозволяють оцінити вплив пандемії на розвиток відеохостингу та сучасні тренди.

Статистика і факти:

2 млрд користувачів заходять на YouTube щомісяця, а 80% переглядів припадає на країни за межами США;

Люди дивляться понад 1 млрд годин відео в день;

В середньому український користувач щодня переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube;

Впродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.

Що змінив карантин:

Через обмеження в період карантину велику популярність у світі отримав контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися і відпочивати, не виходячи з дому;

Щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%;

Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео;

В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика і хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього;

Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті - відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80% відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%%;

Одним з найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент присвячений рибництву - час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року.

Експорт українського контенту на іноземні ринки:

За останні три місяці понад 1 мільярд користувачів по всьому світу дивилися канали українських авторів, а серед найпопулярніших мов (окрім української та російської), на яких ведуть свої канали українські креатори: англійська, іспанська, хінді та арабська.

Серед успішних прикладів YouTube-каналів українських авторів, які створюють контент для глядачів інших країн платформа відзначила такі канали:

Розважальні канали Lady Diana (іспанською мовою Hola Amigos – 5,7 млн передплатників і 2,6 млрд переглядів, арабською Diana Series – 1,4 млн передплатників і більше ніж 500 млн переглядів);

Пізнавальний канал англійською – Ridddle (3,78 млн передплатників і більше ніж 450 млн переглядів). ;

Англійський і німецький версії популярного каналу SlivkiShow.;

В'язання гачком від каналу Crochet.ElenaRugalStudio (730 000 підписників);

Канал спидкубера Cubastic (650 000 підписників) англійською мовою.

5 рекомендацій від Google щодо створення контенту для іноземної аудиторії:

Визначте вашу мету створення контенту для іноземної аудиторії. Дуже важливо на самому початку визначити реальний час, зусилля та ресурси, які будуть необхідні для інтернаціоналізації вашого контенту.; Відштовхуйтеся від інтересів глядачів з інших країн при створенні відео іншими мовами та коли обираєте тему для відео.; Використовуйте інструменти YouTube: перекладіть назву та опис відео, додайте субтитри; Працюйте з закордонними авторами. Колаборація з креаторами інших країн – очевидний спосіб охопити нову аудиторію.; Експериментуйте та оцінюйте результати, аналізуючи показники каналу. За допомогою YouTube Analytics ви можете оцінювати охоплення аудиторії в різних країнах, порівнювати дохід і аналізувати залученість аудиторії.

Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.