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Українці б'ють рекорди на YouTube – звіт українського офісу Google

25 березня 2021, 15:00

В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди.

Логотип компанії Google
Статистика українського YouTube / Google

Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи чи не в кожну сферу життя людини – від бізнесу до навчання. Проявився і вплив споживання контенту на різних платформах до зміни самого контенту і його трендів.

З такої нагоди український офіс Google підготував цікаву статистику та факти щодо українського сегмента YouTube, які дозволяють оцінити вплив пандемії на розвиток відеохостингу та сучасні тренди.

Статистика і факти:

  • 2 млрд користувачів заходять на YouTube щомісяця, а 80% переглядів припадає на країни за межами США;
  • Люди дивляться понад 1 млрд годин відео в день;
  • В середньому український користувач щодня переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube;
  • Впродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.
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Що змінив карантин:

  • Через обмеження в період карантину велику популярність у світі отримав контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися і відпочивати, не виходячи з дому;
  • Щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%;
  • Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео;
  • В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика і хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього;
  • Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті - відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80% відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%%;
  • Одним з найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент присвячений рибництву - час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року.
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Експорт українського контенту на іноземні ринки:

За останні три місяці понад 1 мільярд користувачів по всьому світу дивилися канали українських авторів, а серед найпопулярніших мов (окрім української та російської), на яких ведуть свої канали українські креатори: англійська, іспанська, хінді та арабська.

Серед успішних прикладів YouTube-каналів українських авторів, які створюють контент для глядачів інших країн платформа відзначила такі канали:

  • Розважальні канали Lady Diana (іспанською мовою Hola Amigos – 5,7 млн передплатників і 2,6 млрд переглядів, арабською Diana Series – 1,4 млн передплатників і більше ніж 500 млн переглядів);
  • Пізнавальний канал англійською – Ridddle (3,78 млн передплатників і більше ніж 450 млн переглядів). ;
  • Англійський і німецький версії популярного каналу SlivkiShow.;
  • В'язання гачком від каналу Crochet.ElenaRugalStudio (730 000 підписників);
  • Канал спидкубера Cubastic (650 000 підписників) англійською мовою.

5 рекомендацій від Google щодо створення контенту для іноземної аудиторії:

  1. Визначте вашу мету створення контенту для іноземної аудиторії. Дуже важливо на самому початку визначити реальний час, зусилля та ресурси, які будуть необхідні для інтернаціоналізації вашого контенту.;
  2. Відштовхуйтеся від інтересів глядачів з інших країн при створенні відео іншими мовами та коли обираєте тему для відео.;
  3. Використовуйте інструменти YouTube: перекладіть назву та опис відео, додайте субтитри;
  4. Працюйте з закордонними авторами. Колаборація з креаторами інших країн – очевидний спосіб охопити нову аудиторію.;
  5. Експериментуйте та оцінюйте результати, аналізуючи показники каналу. За допомогою YouTube Analytics ви можете оцінювати охоплення аудиторії в різних країнах, порівнювати дохід і аналізувати залученість аудиторії.

Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.

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