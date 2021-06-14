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Українські геймери знайшли "зраду" в новому трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2

14 червня 2021, 17:45

Багато шанувальників вважають, що українські розробники повинні були правильно написати слово Chernobyl в підзаголовку до довгоочікуваної гри.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Кадр з S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl / GSC

Вчора на виставці E3 2021 українські розробники зі студії GSC Game World презентували новий трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 і оголосили точну дату виходу. Втім, здавалося б, радісну подію для фанатів серії, затьмарив мовний скандал.

Нова гра має назву Heart of Chernobyl ("Серце Чорнобиля"). Багато шанувальників негативно сприйняли російську транслітерацію слова Chernobyl в підзаголовку. Мовляв, за правилами українське місто Чорнобиль треба було перекласти, як Chornobyl. У Твіттері вже навіть запустили хештег #ChornobylNotChernobyl.

Разом з тим трейлер вийшов російською мовою, через що багато західних гравців вирішили, що гру розробили росіяни, а не українці, пише УНІАН. Українські геймери також розкритикував за це GSC Game World. І це при тому, що засновник студії, Сергій Григорович, неодноразово висловлював свої патріотичні погляди, а одного разу навіть вирішив пошукати в Києві міфічних бандерівців методом "лову на живця".

  • Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал
    Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал Twitter
  • Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал
    Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал Twitter
  • Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал
    Трейлер до S.T.A.L.K.E.R. 2 спровокував мовної скандал Twitter

Втім, варто відзначити, що розробники пообіцяли додати в S.T.A.L.K.E.R. 2 повну українську локалізацію – мова не тільки про субтитри, а й озвучку. Якщо все вдасться, це, можливо, відкриє дорогу для інших українських команд, які прагнуть робити великі сюжетні ігри.

Що ж до самого Сталкера 2, то очікуваний шутер буде тимчасовим ексклюзивом Xbox і з'явиться в передплатному сервісі Xbox Game Pass в день релізу. Також гра вийде на ПК. Всі охочі вже можуть оформити попереднє замовлення у магазинах Steam, Epic Games Store і Microsoft Store. На вибір представлено три видання – базове коштує 895 грн.

У ролику, зробленому від імені головного персонажа, на ім'я Скіф, показаний ігровий процес на деяких локаціях (зокрема об'єкт "Дуга"), а також кілька сюжетних вставок. Також на відео можна побачити пристрій Скіфа для відновлення витривалості і детектор артефактів під назвою Gilka, схожий на лічильник Гейгера.

Перша гра культової серії шутерів від GSC Game World вийшла у 2007 році, а в наступні два роки розробники завершили трилогію серії. Про розробку другої частини S.T.A.L.K.E.R. 2. повідомлялося ще у 2010-му, але роботи над проєктом кілька разів припинялася разом з розпуском команди розробників. Повторний анонс про відновлення розробки ігри відбувся 15 Травня 2018 року.

читайте такожУ Мережі з'явилися нові кадри зі скасованої версії S.T.A.L.K.E.R. 2

S. T. A. L. K. E. R. 2
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