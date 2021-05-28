Українські ігри-легенди S.T.A.L.K.E.R. і Metro отримали великі знижки в Steam

Зараз в Steam проходить розпродаж "ігор з відкритим світом". Вона закінчується 31 травня о 20:00 за київським часом.
У Steam стартував новий розпродаж. В рамках нової акції Valve вирішила влаштувати "вшанування нескінченних досліджень", яке передбачає тимчасове зниження цін на "багато піджанрів і стилів ігор відкритого світу".
Так, з сьогоднішнього вечора і аж до 31 Травня, 20:00 за київським часом, ви зможете придбати масу захопливих ігор, включаючи легендарну трилогію українських шутерів S.T.A.L.K.E.R. і Metro.
Цікаві пропозиції в Steam:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - 83 (замість 279 грн)
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - 83 (замість 279 грн)
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - 50 (замість 169 грн)
- Metro Saga Bundle - 774 (замість 1583 грн)
- Disco Elysium - The Final Cut - 359 (замість 479 грн)
- Death Stranding - 899 (замість 1799 грн)
- Відьмак 3: Дике полювання - видання Гра року - 115 (замість 579 грн)
- Red Dead Redemption 2 - 602 (замість 899 грн)
- Cyberpunk 2077 - 719 (замість 899 грн)
- No Man's Sky - 349 (замість 699 грн)
- The Elder Scrolls Online - 239 (замість 599 грн)
- Dying Light - 104 (замість 349 грн)
- Monster Hunter: World - 659 (замість 999 грн)
- Sea of Thieves - 239 (замість 479 грн)
Паралельно в Steam, нагадаємо, проходить і інша знижкова акція, яка напевно припаде до вподоби всім вітчизняним геймерам – як-не-як, цього разу подешевшали гри компанії 1C. також за вигідними пропозиціями варто заглянути в Epic Games Store і PS Store.
Автор: Денис Пономаренко