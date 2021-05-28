Українські ігри-легенди S.T.A.L.K.E.R. і Metro отримали великі знижки в Steam

Кадр з Metro: Exodus / 4a Games

У Steam стартував новий розпродаж. В рамках нової акції Valve вирішила влаштувати "вшанування нескінченних досліджень", яке передбачає тимчасове зниження цін на "багато піджанрів і стилів ігор відкритого світу".

Так, з сьогоднішнього вечора і аж до 31 Травня, 20:00 за київським часом, ви зможете придбати масу захопливих ігор, включаючи легендарну трилогію українських шутерів S.T.A.L.K.E.R. і Metro.

Цікаві пропозиції в Steam:

Паралельно в Steam, нагадаємо, проходить і інша знижкова акція, яка напевно припаде до вподоби всім вітчизняним геймерам – як-не-як, цього разу подешевшали гри компанії 1C. також за вигідними пропозиціями варто заглянути в Epic Games Store і PS Store.