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Українські розробники вирішили зробити своїх "Корсарів"

28 квітня 2021, 21:00

Пригодницька рольова гра Corsairs Legacy буде випущена по частинах – спочатку сушу (2021), потім море (2022), а в кінці відкритий світ (2023).

Анонсовано гру Corsairs Legacy від українських розробників / Mauris

Любителів рому, карибських островів і піратської романтики у 2021 році чекає реліз пригодницької гри Corsairs Legacy. Її розробляє вітчизняна студія Mauris з метою оживити піратську тематику.

Як заявили розробники, ще до початку виробництва вони розібрали всі ключові проблеми попередніх спроб зробити свіжих "Корсарів" (як четвертих від "Акелли", так і "Чорну мітку" від Black Sun).

Через масштаби проєкту було вирішено розділити його на три частини (суша, море і відкритий світ), які будуть виходити поступово раз на рік. Першу частину планується випустити вже в цьому році, і, за словами розробників, вона "візьме найкраще з RPG-режиму "Корсарів" і дозволить гравцеві пограти на сучасному движку, з сучасною графікою, з оновленими актуальними механіками".

У 2022-му розробники обіцяють додати вітрильні бої, а до 2023-го закінчити з відкритим світом. Після повноцінного релізу у 2023 році студія планує і далі підтримувати проєкт, ґрунтуючись на критиці і побажаннях гравців. Сюжет гри розповість про Джека Рекхем, який не планував ставати піратом, але потрапив в палітурку подій, які обіцяють назавжди змінити його життя.

Corsairs Legacy вже знаходиться на етапі робочої "альфи" і навіть отримав сторінку в онлайн-магазині Steam. Незабаром студія Mauris планує провести невелику конференцію з журналістами і фанатами "Корсарів".

Трейлер Corsairs Legacy

Раніше на цьому тижні в Інтернет просочився фінальний білд скасованої гри про "Капітана Блада" від творців "Корсарів", яка розроблялася з 2003 року і потрапила у виробничий пекло, після чого була остаточно скасована.

Поки що невідомо, звідки взявся втрачений назавжди білд і чи з одного джерела походять обидва "зливи". Ймовірно, продовження історії "Капітана Блада" ми ще почуємо з часом. А поки що можна познайомитися з "неіснуючою" грою за наступним посиланням.

Корсар
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