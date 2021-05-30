Помер творець культової серії ігор Syberia Бенуа Сокаль

Кадр з Syberia: the World Before / Бенуа Сокаль

Сумна новина прийшла до нас з Бельгії: у віці 66 років після довгої боротьби зі складною хворобою помер художник і автор відеоігор Бенуа Сокаль.

Бенуа був одним з провідних європейських авторів, які працювали в жанрі графічної новели, але найбільшу популярність він здобув як творець легендарної серії квестів Syberia.

Сокаль починав кар'єру як автор коміксів. Зокрема, він створив комікс про Інспектора Канардо – антропоморфної качки-алкоголіка, яка працює приватним детективом. Як і будь-який інший детектив, Канардо страждає від психологічних проблем і частенько опиняється в небезпечних для життя ситуаціях. Одного разу він навіть зіткнеться з мешканцем Сибірі Распутіним – містичним лиходієм, який роками тероризує місцеві села.

У 1996 році Сокаль почав працювати з тривимірною графікою. Його першим проєктом став квест Amerzone, а у 2002 році вийшла перша з серії ігор Syberia. Сокаль працював і над її наступними частинами. Остання на цей момент, четверта частина франшизи – Syberia: The World Before – ще знаходиться в розробці, її вихід планується у 2021 році.

В цілому, Syberia – класичний квест, що спирається на традицію ігор на кшталт Broken Sword або Grim Fandango. Головна героїня, Кейт Уолкер, під управлінням гравця досліджує локації, зустрічається з нечисленними, але яскравими персонажами, збирає предмети і вирішує з їх допомогою головоломки, поступово стають все складніше. До моменту виходу гри Сокаля така формула вже почала всім набридати, але Syberia завоювала популярність завдяки стилю, атмосфері і сюжету.

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Syberia з самого початку була проєктом з унікальною концепцією, що вдихнула нове життя в класичні point'n'click-квести, що втрачали популярність. Серед безлічі сюжетів про порятунок світу, протистояння злу, захоплення влади і розслідування злочинів ми не так часто бачимо твори, які доводять, що відеогра може стати історією конкретної людини – і впоратися з цим не гірше, а в чомусь навіть краще, ніж фільм або книга.

Складно написати щось слушне: несподівано і шалено боляче. Співчуваємо близьким і говоримо красно дякую за ті хвилини щастя, які нам подарував цей геніальний чоловік.