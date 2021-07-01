В Android з'явилися ковід-паспорти: як вони працюють

Google вбудує в Android цифровий паспорт вакцинації від COVID-19 / УНІАН

Пошуковий гігант Google оголосила про впровадження в Android цифрових паспортів вакцинації від COVID-19. Тепер для пред'явлення QR-коду зі смартфона не потрібні окремі додатки – він зберігається в Google Pay за аналогією з картами лояльності магазинів.

У карті показується вся необхідна інформація: коли було зроблено щеплення і яку вакцину ви отримали. Дані можна перенести з додатків або вебсайтів медичних установ або органів влади, а також з текстових повідомлень або електронних листів.

Варто відзначити, що реалізація нової функції вимагає використання системи Google медичними організаціями або урядом. Зараз вона вже запускається в США, проте незабаром з'явиться і в ряді інших країн, список яких Google поки не озвучила. Як відзначають в пресслужбі компанії, ковід-паспорти мають всі шанси отримати широку популярність завдяки однаковості і тому, що їх складно підробити.

З самого початку пандемії коронавірусу компанії Apple і Google доклали масу зусиль по реалізації унікальної платформи, яка дозволить користувачам iPhone і Android дізнатися, чи контактували вони із зараженими Covid-19. На жаль, ці можливості не знайшли належного відгуку в уряді і користувачів, хоча технічно є досить досконалими.

Раніше Главред повідомляв про старт продажів в Україні розумної захисної маски LG PuriCare, яка набула великої популярності в період пандемії COVID-19.

Пристрій призначений як альтернатива саморобним і одноразовим маскам, які в період коронавірусу стали мегапопулярними. Купити маску можна в магазинах Партнерів: "Алло", "Ельдорадо", "Фокстрот", та інших за ціною 6999 грн.