В Apex Legends з'явиться натхненний Counter-Strike режим "Арени"

Для Apex Legends представили "Арени" / Respawn

Слідом за тизером минулого тижня студія Respawn повноцінно презентувала "Арени" для своєї королівської битви Apex Legends. Творці позиціюють режим мало не як самостійну гру, а прийдешній сезон – чимось на зразок Apex Legends 2.0.

Сюжетне пояснення досить просте – колишній партнер Бліска, симулякр Еш з Titanfall 2, заснувала власні ігри з зовсім іншими правилами. Ними і стали "Арени".

Концептуально "Арени" нагадують Counter-Strike або Valorant: короткі матчі "3 на 3" розділені на раунди. Для перемоги потрібно виграти в трьох з відривом у два раунди. Якщо дві команди, по три гравці в кожній, йдуть з розривом в один раунд, все вирішується у вирішальному дев'ятому раунді.

Між раундами гравцям доступний магазин для закупівлі зброєю, здібностями або щитами з аптечками за матеріали, проте на початку кожного бою все, окрім валюти, обнуляється. Все просто – чим краще граєш, тим більше очок для магазину дають.

На старті будуть дві постійні "Арени" – вони засновані на вже відомих локаціях, але з унікальною розкладкою. До того ж розробники планують ротувати готові рівні з карт королівської битви. За словами авторів, арени будуть корисні, оскільки допоможуть налаштовувати баланс персонажів і нової зброї.

Сезон" "Спадщина" в Apex Legends розпочнеться вже наступного тижня, 4 травня. Окрім "Арен", в ньому з'явиться персонаж Валькірія, дочка одного з босів Titanfall 2 – агента Вайпера, якого ми вбили в сюжетній кампанії, "заражена "карта" Олімп" і лук "Боцек", який здатний завдавати величезної шкоди на середній дистанції.

Apex Legends - геймплейний трейлер 9 сезону

Apex Legends – це багатокористувацький безплатний шутер від першої особи, події якого розгортаються у всесвіті Titanfall, але без титанів – тут лише поєдинок пілотів один з одним.

Геймерам доступні різноманітні рідкісні герої, кожен з яких володіє власними навичками, можливість грати в групі, а також унікальні для жанру речі – наприклад, маячок відродження.