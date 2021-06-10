У сервісі Apple Music з'явилося "просторове аудіо" і Hi-Res звук: як включити

В Apple Music з'явилася підтримка Lossless і Dolby Atmos / TechGenyz

Минулого місяця Apple анонсувала підтримку Lossless Audio в сервісі Apple Music. Тепер в сервісі з'явилася можливість слухати музику в найвищій якості. Також стала доступна функція "просторового аудіо" зі стандартом Dolby Atmos.

Для треків з Dolby Atmos зробили окремий плейлист. Там зібрані треки різних виконавців і жанрів. За замовчуванням об'ємний звук доступний на навушниках AirPods і всіх вбудованих динаміках останніх моделей iPhone, iPad і Mac.

Що стосується якості Lossless, на першому етапі користувачам доступні понад 20 млн композицій, а до кінця року весь каталог з більш ніж 75 млн треків перейде на звук без втрат. Послухати музику в Lossless-форматі можна на iPhone, iPad, Mac і Apple TV 4K. В майбутньому підтримку додадуть і для колонок HomePod і HomePod Mini.

Як включити музику у високій якості:

Відкрийте "Налаштування"

Перейдіть в розділ "Музика"

Виберіть "Якість звуку"

Активуйте перемикач "Аудіофайли без втрат"

Для програвання звуку без втрат якості Apple використовує власний кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Підвищена якість доступна в режимі 24 біт на 48 кГц і Hi-Res Lossless до 24 біт при 192 кГц - вибирати радять відштовхуючись від швидкості мережі вашого оператора. В останньому випадку, щоб розкрити весь потенціал, рекомендується під'єднати зовнішнє обладнання, наприклад, цифро-аналоговий перетворювач з USB (DAC).

Обидві нові функції доступні безплатно для всіх абонентів Apple Music.