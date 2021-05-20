В Apple Watch з'явиться управління жестами, схоже на магію

Нові функції AssistiveTouch / Reuters

Управління Apple Watch за допомогою жестів ‒ не концепт, а реальність. Apple анонсувала ряд нових функцій для людей з обмеженими можливостями, які з'являться до кінця цього року.

Зокрема була представлена функція AssistiveTouch, яка дозволить управляти годинником за допомогою жестів, не торкаючись дисплея. Які саме моделі Apple Watch будуть підтримувати нову фішку, компанія не уточнила.

Як говориться в офіційному анонсі, завдяки машинному навчанню, гіроскопу, акселерометру і датчику серцевого ритму Apple Watch можуть зчитувати найменші рухи м'язів і сухожиль, дозволяючи навіть переміщати курсор на екрані годинника. За допомогою певних жестів можна відповідати на вхідні дзвінки, отримувати доступ до Центру повідомлень і Центру управління і так далі.

Зараз Apple Watch реагує лише на один жест ‒ підйом зап'ястя для перегляду вмісту екрану. Коли ви так робите, екран загоряється.

Крім цього, в спеціальних можливостях з'явиться наступне:

Фоновий шум. З її допомогою користувач відриватися від сторонніх шумів, оскільки у нього програється певний звук зі списку. На вибір доступні збалансовані, тихі або гучні звуки, а також звичні звуки дощу або океану;

З її допомогою користувач відриватися від сторонніх шумів, оскільки у нього програється певний звук зі списку. На вибір доступні збалансовані, тихі або гучні звуки, а також звичні звуки дощу або океану; Відстеження погляду на iPad. Пізніше цього року в iPadOS додадуть можливість підключення сторонніх пристроїв для відстеження зорового контакту ‒ вони дозволять переміщати курсор поглядом;

Пізніше цього року в iPadOS додадуть можливість підключення сторонніх пристроїв для відстеження зорового контакту ‒ вони дозволять переміщати курсор поглядом; SignTime. У США, Франції та Великобританії запустять службу SignTime, що дозволяє спілкуватися з техпідтримкою за допомогою мови жестів;

У США, Франції та Великобританії запустять службу SignTime, що дозволяє спілкуватися з техпідтримкою за допомогою мови жестів; Нові налаштування Memoji. Ще Apple підготувала три нових Memoji: з кохлеарним імплантом, кисневою трубкою і м'яким шоломом.

Всі нововведення будуть доступні після оновлення. Разом з анонсом вийшли бети iOS 14.7 і watchOS 7.6, але функцію AssistiveTouch, швидше за все, залишать для релізу нової ОС на WWDC в червні.