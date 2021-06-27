Автори God of War підігріли чутки про вихід PC-версії гри

Скріншот з гри God of War 2018 / Sony

Днями в Steam стартував літній розпродаж – студія Guerrilla Games, у якій на розпродажі в магазині Valve представлена гра Horizon: Zero Dawn, вирішила нагадати своїм фанатам про смачну знижку в 40%.

Цей запис прокоментувала інша студія Sony – Santa Monica Studio, творці серії God of War і Twisted Metal. Якось в одному з інтерв'ю глава студії, Корі Барлог, говорив, що хотів би побачити God of War на ПК, та й скоро вийде друга частина пригоди Кратоса і його сина Атрея – натяк здається навіть надто очевидним.

??? — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 24, 2021

Втім, в Sony відмовилися від коментарів і не стали підтверджувати цю інформацію. У травні цього року видавець адаптував на ПК іншу популярну гру, що виходила лише на PlayStation 4, – байкерський екшен Days Gone. А ще в травні Sony запустила сторінку куратора PlayStation в Steam. Що показово, публічно відкрито 24 одиниці контенту, проте на сторінці вказана вже 41 одиниця.

Головним героєм всіх ігор серії God of War є спартанський воїн Кратос, який кинув виклик богам. Вихід останньої частини датований 20 квітням 2018 року як екслюзив для PlayStation 4. Гра отримала високі оцінки і позитивні відгуки в ігровій пресі. Її Середня оцінка, за даними агрегатора Metacritic, склала 94 зі 100. За підсумками 2018 року багато видань включили God of War у свої списки найкращих ігор року.

Раніше цього року для гри вийшло безплатне оновлення з поліпшеннями для консолі нового покоління PlayStation 5. Тепер геймерам не доведеться вибирати між високою роздільною здатністю і 60 FPS, оскільки свіжий профіль дозволить грати в шаховому 4К при 60 FPS.