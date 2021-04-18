У найближчому оновленні в Telegram можуть з'явитися магазини

Користувачі зможуть продавати товари і послуги не тільки через ботів, але і в каналах і групах.
Зовсім скоро в Telegram можуть з'явитися магазини. На нові функції в актуальних бета-версіях месенджера для Android і macOS звернуло увагу видання "Код Дурова""
Повідомляється, що користувачі зможуть продавати товари і послуги не тільки через ботів, але і в каналах і групах. При цьому оплата за товари і послуги в месенджері буде здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем.
У список підтримуваних месенджером платіжних систем входять:
- Сбербанк
- ЮМопеу
- Stripe
- Tranzzo
- Payme
- CLICK
- LiqPay
- ECOMMPAY
Крім того, месенджер дозволить залишати чайові і зберігати дані своєї банківської карти для майбутніх покупок всередині Telegram. Перевірити, як буде працювати прийдешнє нововведення, можна в тестовому магазині – @TestStore.
Нагадаємо, нещодавно Telegram запустив альтернативний клієнт для Android. Він поширюється через офіційний сайт месенджера в обхід Google Play і відрізняється доступом до піратського і 18+ контенту.
Представники Telegram відзначають, що ця версія буде оновлюватися частіше і мати менше обмежень. Крім того, якщо є охота на один пристрій можна встановити відразу два клієнти – з сайту і магазину додатків.