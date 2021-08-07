В Epic Games Store роздают безплатно відразу дві "потужні" ігри з рейтингом понад 90%

Кадр з A Plague Tale: Innocence / Asobo Studio

У магазині Epic Games Store стартувала нова роздача безплатних ігор, і цього разу вона вийшла по-справжньому потужною. Зараз в магазині можна забрати ще дві гри: A Plague Tale: Innocence і Minit.

Свого часу A Plague Tale: Innocence дуже сподобалася гравцям і критикам. За жанром, це похмурий пригодницький бойовик, дія якого розгортається в середньовічному сетингу 1349 року в Парижі. Однією з фішок гри є полчища щурів, яких доведеться весь час побоюватися.

Minit – мініпригода в стилі ранніх "Зельд", кожен ігровий сеанс в якому займає шістдесят секунд. Але при всій простоті грати в Minit цікаво. І так, як ви вже зрозуміли, її проходження займе у вас все-таки не одну хвилину.

Обидві ігри мають чудові рейтинги в Steam: A Plague Tale: Innocence – 92%, Minit – 91%. Загалом на цьому тижні всі знайдуть собі розвагу до душі, акція триватиме до 18.00 за Києвом 12 серпня. Наступного тижня безплатною грою в EGS стане Rebel Galaxy.

Раніше Sony розкрила безплатну добірку ігор для передплатників PS Plus на серпень, куди знову увійшли три тайтли – один для PS5 і дві для PS4.