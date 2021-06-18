Ремастер Alan Wake і ремейк Final Fantasy VII засвітилися в базі даних EGS

Кадр з Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Днями, в базах даних магазину Epic Games Store знайшли згадки двох популярних франшиз, а саме Alan Wake Remastered і Final Fantasy VII Remake. Офіційно про вихід цих ігор ще не було заявлено.

Якщо вірити витоку, ремастер гри Alan Wake з'явилася в базі даних ще в середині 2019 року, тоді як ремейк сьомої "Фіналки" – в кінці 2020-го. При цьому для обох ігор навіть заведені окремі записи, що повідомляють про підтримку хмарних збережень.

За інсайдерською інформацією, Remedy працює над сиквелом Alan Wake – цілком можливо, що ремастер першої частини вийде приблизно в один час з продовженням. Також варто враховувати, що минулого року Epic Games стала видавцем двох нових ігор Remedy. Поки інформації про них ніякої немає, окрім того, що одна гра буде блокбастером, а друга "трохи менше". Але обидві вони будуть протікати в єдиному всесвіті.

Що стосується Final Fantasy VII Remake, то гру досі не представили за межами PlayStation – розширена версія днями вийшла на PS5. Раніше в мережі миготіли чутки, нібито в грудні цього року закінчиться піврічний термін ексклюзивності сьомої "Фіналки", після якого ремейк культової рольової гри загляне і на інші платформи.

Коли чекати другої частини Final Fantasy VII Remake, на жаль, поки невідомо. На цю мить гра знаходиться в "активній стадії розробки", тому навряд чи попереду ще років п'ять очікувань. Швидше, роки два-три.