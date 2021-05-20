У Epic Games Store стартувала безплатна роздача популярного спортивного симулятора

Безплатно забрати гру можна протягом тижня. Що магазин буде роздавати через 7 днів ‒ знову загадка.
Минулого тижня магазин Epic Games Store заінтригував своїх користувачів, повідомивши, що в цьому четвер вони зможуть покласти в бібліотеку якусь таємну гру. Так ось, цією грою виявився симулятор баскетболу NBA 2K21.
Завдяки поліпшенням в області графіки, ШІ гравців, ігрових режимів і багато чого іншого NBA 2k21 продовжує розсовувати межі можливого, в черговий раз демонструючи, якою має бути найреалістичніша гра про баскетбол, ‒ з опису NBA 2k21.
На те, щоб забрати гру, є рівно тиждень. Що отримають гравці наступного четверга? EGS задав інтригу ‒ знову якась таємна гра. Безплатна роздача стартувала одночасно з новим "мегараспродажем", в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Ghostrunner і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.
З цікавих пропозицій можна відзначити:
- Cyberpunk 2077 (-20%) - 719 грн
- Outriders (-25%) - 674 грн
- Assassin's Creed Valhalla (-25%) - 686 грн
- Grand Theft Auto V (-45%) - 345 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) - 602 грн
- Oddworld: Soulstorm (-20%) - 567 грн
- Ghostrunner (-50%) - 317 грн
- Detroit: Become Human (-30%) - 471 грн
Трейлер NBA 2K21
Паралельно в іншому магазині PS Store проходить безплатна роздача внутрішньоігрових бонусів для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks і Warframe. До того ж з 20 травня о 20:00 Києву гравці зможуть отримати п'ять жетонів подвоєння досвіду на 60 хвилин для Warzone.
Акція з роздачею контенту завершиться 7 червня о 10 ранку за Києвом.