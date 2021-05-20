У Epic Games Store стартувала безплатна роздача популярного спортивного симулятора

В EGS безплатно роздають NBA 2K21 / Epic Games

Минулого тижня магазин Epic Games Store заінтригував своїх користувачів, повідомивши, що в цьому четвер вони зможуть покласти в бібліотеку якусь таємну гру. Так ось, цією грою виявився симулятор баскетболу NBA 2K21.

Завдяки поліпшенням в області графіки, ШІ гравців, ігрових режимів і багато чого іншого NBA 2k21 продовжує розсовувати межі можливого, в черговий раз демонструючи, якою має бути найреалістичніша гра про баскетбол, ‒ з опису NBA 2k21.

На те, щоб забрати гру, є рівно тиждень. Що отримають гравці наступного четверга? EGS задав інтригу ‒ знову якась таємна гра. Безплатна роздача стартувала одночасно з новим "мегараспродажем", в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Ghostrunner і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

Трейлер NBA 2K21

Паралельно в іншому магазині PS Store проходить безплатна роздача внутрішньоігрових бонусів для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks і Warframe. До того ж з 20 травня о 20:00 Києву гравці зможуть отримати п'ять жетонів подвоєння досвіду на 60 хвилин для Warzone.

Акція з роздачею контенту завершиться 7 червня о 10 ранку за Києвом.