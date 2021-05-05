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У GSC розповіли, скільки часу займе проходження S.T.A.L.K.E.R. 2

5 травня 2021, 12:24

За словами розробників, в шутері можна провести і "сотні годин", якщо досліджувати локації і виконувати побічні завдання.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
GSS розповіли про тривалість S.T.A.L.K.E.R. 2 / Gamingbolt

Про розміри вітчизняного довгобуду S.T.A.L.K.E.R. 2 розповів PR-менеджер студії GSC Game World Захар Бочаров в рамках інтерв'ю з сайтом Gamingbolt. Саме інтерв'ю планують опублікувати пізніше.

Бочаров не став уточнювати точну тривалість S.T.A.L.K.E.R. 2, але відзначив, що на проходження рольового шутера можна буде витратити "сотні годин", за умови, якщо гравець буде ретельно досліджувати локації і виконувати побічні квести.

Згідно з сайтом How Long to Beat, проходження сюжету в оригінальній трилогії S.T.A.L.K.E.R.. займало близько 25-30 годин. Якщо додати другорядні активності, то показник збільшується до 50 годин. А повне проходження "Поклику Прип'яті" – останньої на цей час частини серії S.T.A.L.K.E.R. – забирає 87 годин. Якщо вірити запевненням розробників, "Сталкер 2" збільшить цей показник удвічі.

Раніше під час того ж інтерв'ю Бочаров розповів, що S.T.A.L.K.E.R. 2 – це гра нового покоління, і її просто неможливо запустити на старих приставках. А ось з PS5 вже не все так однозначно. Спочатку говорилося, що гра не вийде на консолі Sony, проте з документів Microsoft стало відомо лише про тимчасову ексклюзивність проєкту для ПК і Xbox Series – вона триватиме всього три місяці. Після цього гра все-таки може заглянути на консолі Sony.

S.T.A.L.K.E.R. 2 реанонсували в середині 2018 року. Офіційної дати релізу у гри поки немає. Тайтл точно вийде на ПК і Xbox Series S/X, при цьому він з першого дня буде доступний в сервісі Xbox Game Pass.

Перший геймплей Сталкер 2

Тим часом інша українська студія Mauris загорілися ідеєю оживити піратську тематику, анонсувавши свій дебютний проєкт під назвою Corsairs Legacy. Як заявили розробники, ще до початку виробництва вони розібрали всі ключові проблеми попередніх спроб зробити свіжих "Корсарів" (як четвертих від "Акелли", так і "Чорну мітку" від Black Sun).

Через масштаби проєкту було вирішено розділити його на три частини (суша, море і відкритий світ), які будуть виходити поступово раз на рік. Першу частину планується випустити вже в цьому році, і, за словами розробників, вона "візьме найкраще з RPG-режиму "Корсарів" і дозволить гравцеві пограти на сучасному движку, з сучасною графікою, з оновленими актуальними механіками". У 2022-му розробники обіцяють додати вітрильні бої, а до 2023-го закінчити з відкритим світом.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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