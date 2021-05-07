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У популярній карткової грі "Гвинт" стартував новий сезон

7 травня 2021, 13:30

На цей раз головним героєм стала Трісс Мерігольд.

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У Гвінті вийшла нова подорож / CD Projekt

Творці колекційної карткової гри Гвінт зі студії CD Projekt Red оголосили про старт нового сезону, в рамках якого гравців чекає подорож (бойовий пропуск), присвячена чарівниці Трісс Мерігольд з Марібора.

За виконання щотижневих завдань гравці зможуть отримати різні види для чарівниці з нарядами, аурами, аксесуарами і магічними предметами для неї, а також сюжетні малюнки, що розповідають про минуле Трісс.

Крім того, гравців чекає оновлення 8.5 з численними змінами балансу, включаючи зміни в режимі підбору, і сезонними режимами:

  • Switcheroo (з 6 по 11 травня). Після двох ходів гравці міняються картами в руці.
  • Entrench (з 11 по 18 травня). Кожен розіграний юніт отримує стійкість.
  • Plus One (з 18 по 25 травня). Всякий раз при розіграші юніта його копія з міццю 1 створюється в кінці ряду.
  • Trial of the Grasses (з 25 травня по 1 червня). Всякий раз при появі юніта на дошці йому наноситься 2 шкоди, а потім він посилюється на 4. Якщо це Відьмак, шкоди не наноситься.
  • Irresistible Attraction (з 1 по 8 червня). Всякий раз при розіграші юніта не шпигуна випадковий ворожий юніт з такою ж міццю переміщається на протилежну сторону.

Разом з виходом подорожі в грі розпочався "Сезон змії", який триватиме до 8 червня. Якщо вам подобався "Гвинт" з "Відьмака 3", то сподобається і самостійна версія, адже вона вийшла більше, красивіше і складніше, не кажучи вже про те, що в неї нарешті можна грати з живими людьми.

Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії Третього Відьмака і головний мотив для Геральта йти далі.

The Witcher 3: Wild Hunt
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