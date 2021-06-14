В iPhone 12 знайшли секретну можливість, про яку Apple ніколи не розповідала

В iPhone 12 знайшли спосіб поставити 2 SIM-карти / Apple

Блогер і ентузіаст саморобного ремонту різної техніки Х'ю Джеффріс продемонстрував "секретну" можливість останніх Айфонів, про яку Apple ніколи не розповідала і яку можна виконати своїми руками без особливих проблем.

Йдеться про можливість встановити подвійний слот для SIM-карт. Річ у тім, що, починаючи з iPhone Xs, Apple постачає для міжнародного ринку iPhone з однією nanoSIM і однією вбудованою eSIM. Виняток становлять версії для китайського ринку – вони отримали звичний користувачам Android подвійний слот для фізичних SIM-карт.

Як виявилося, в міжнародний iPhone 12 можна легко встановити подвійний слот для китайського iPhone 12, куплений, наприклад, на AliExpress. Купити таку запчастину можна всього за 100 грн. За розміром нова деталь не відрізняється від старої, тому без проблем встає на її місце. Доступні слоти для iPhone XR, iPhone 11 і всю лінійку iPhone 12.

Після установки нового лотка в налаштуваннях iPhone 12 автоматично починає показувати "передню" і "задні" SIM-карти замість колишніх SIM і eSIM. При цьому iOS автоматично призначає IMEI-код від eSIM на другу фізичну SIM-карту, тобто в прошивці все вже є.

Звичайно, на прикладі майстра процедура здається досить простою, але все ж вимагає деяких навичок і інструментів. Відзначимо, що виконувати подібні маніпуляції варто тільки на свій страх і ризик – гарантія на пристрій після цього пропаде.

Раніше ми розповідали про іншого ентузіаста, який до невпізнання змінив дизайн Playstation 5. Автор помістив компоненти нової консолі в дерев'яний корпус, аби вона стала схожа на багату версію ретро-консолі 70-х.