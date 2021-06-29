У липні передплатників PS Plus чекає одна з найкращих безплатних роздач

Безплатні ігри для передплатників PS Plus в липні / Sony

За останній час все більше власників консолей Sony висловлюють невдоволення преміумним сервісом PlayStation Plus. Мовляв, компанія давно перестала піклуватися про користувачів і дає їм безплатно тільки всяку мішуру.

Що ж, згідно зі свіжою порцією чуток, в липні компанія зробить своїм гравцям воістину панський подарунок. За інформацією порталу MyDealz, який правильно передбачив квітневу добірку PS Plus, в наступному місяці передплатники сервісу безплатно отримають Plague Tale: Innocence, Uncharted: The Lost Legacy і WRC 9.

Якщо судити з минулих роздач, Sony роздають 2 гри для PS4 і одну гру для PS5. Передбачається, що Plague Tale: Innocence стане ексклюзивним подарунком для власників PlayStation 5 з активною підпискою на PS Plus – раніше про появу середньовічної адвенчури в безплатній добірці сервісу повідомляв інший інсайдер.

Акція за традицією почнеться в перший вівторок місяця; офіційний анонс, втім, напевно не змусить себе довго чекати. А тим часом до 6 липня передплатники сервісу все ще можуть безплатно отримати Star Wars: Squadrons, Operation: Tango і Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Раніше в українському PS Store відбулося чергове підвищення цін на ігри. На частину ігор цінник виріс більш ніж на 20%.

Це вже не перше (і напевно не останнє) підвищення цін в українському PS Store. Раніше вартість ігор змінили й інші видавництва, включаючи Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters і THQ Nordic. Ексклюзиви самої Sony теж подорожчали. При цьому ціни на дискові видання на цей момент залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають.