У колекційне видання King's Bounty II включили королівську корону

Сама гра вийде 24 серпня на PC, Xbox One, PlayStation 4 і Nintendo Switch.
Компанія 1C Entertainment і студія-розробник Koch Media оголосили про початок прийому попередніх замовлень на фентезійну рольову гру King's Bounty II, а також розповіли про "королівське" колекційне видання.
Спочатку гра повинна була вийти в березні цього року, але реліз зрушився на пів року – продовження відомої серії тактичних RPG вийде 24 серпня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch і PC, а поки що можна оформити заявку на цифрові видання в онлайн-магазинах.
На вибір пропонують чотири видання:
Видання "Першого Дня" – в цифровому і фізичному вигляді (всі платформи):
- Бойовий кінь Псів війни,
- набір Королівської Елітної Варти,
- пекучі орли (ігровий загін),
- огнеликі големи (ігровий загін),
- щит Принцеси в обладунках,
- динамічна тема (на PlayStation).
Видання Lord's Edition – тільки в "цифрі" (всі платформи):
- Жезл Обману,
- молот Льоду,
- посох Гармонії,
- меч Тирана,
- обладунок спустошених,
- набір "Герої та негідники".
Видання Duke's Edition - тільки в "цифрі" (PC),
- Вміст Lord's Edition,
- цифровий артбук,
- цифровий саундтрек.
Королівське колекційне видання:
- Видання "Першого Дня" + бонусні доповнення,
- майже справжня королівська корона,
- двосторонній плакат з ключовим зображенням і картою,
- артбук у твердій палітурці,
- диск з саундтреком.
За всіма ознаками King's Bounty II виглядає грамотним продовженням культової RPG серії – тобто пропонує абсолютно нову історію, а не пробує проїхатися на хайпі колишніх вражень від сюжету і героїв, яких створив раніше хтось інший.
Тут вам і спадкоємець раптово померлого короля, і величезна кількість різноманітних істот, предметів і заклинань, і тривожні пророцтва, які як шепіт розповзаються по вулицях, є щось смутне і недобре, що таяться попереду, і є ви – кому все це розгрібати.
Раніше творці Atomic Heart поділилися новим геймплеєм свого пригодницького шутера, в якому про гру можна дізнатися багато нового: зовнішність головного героя, надздібності, монстри і роботи.
Реліз гри, як і раніше, запланований на поточний рік для консолей PlayStation і Xbox, а також ПК.