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У колекційне видання King's Bounty II включили королівську корону

6 червня 2021, 13:33

Сама гра вийде 24 серпня на PC, Xbox One, PlayStation 4 і Nintendo Switch.

King's Bounty II
У King's Bounty II стартували попередні замовлення / 1C

Компанія 1C Entertainment і студія-розробник Koch Media оголосили про початок прийому попередніх замовлень на фентезійну рольову гру King's Bounty II, а також розповіли про "королівське" колекційне видання.

Спочатку гра повинна була вийти в березні цього року, але реліз зрушився на пів року – продовження відомої серії тактичних RPG вийде 24 серпня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch і PC, а поки що можна оформити заявку на цифрові видання в онлайн-магазинах.

На вибір пропонують чотири видання:

Видання "Першого Дня" в цифровому і фізичному вигляді (всі платформи):

  • Бойовий кінь Псів війни,
  • набір Королівської Елітної Варти,
  • пекучі орли (ігровий загін),
  • огнеликі големи (ігровий загін),
  • щит Принцеси в обладунках,
  • динамічна тема (на PlayStation).
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Видання Lord's Edition тільки в "цифрі" (всі платформи):

  • Жезл Обману,
  • молот Льоду,
  • посох Гармонії,
  • меч Тирана,
  • обладунок спустошених,
  • набір "Герої та негідники".

Видання Duke's Edition - тільки в "цифрі" (PC),

  • Вміст Lord's Edition,
  • цифровий артбук,
  • цифровий саундтрек.

Королівське колекційне видання:

  • Видання "Першого Дня" + бонусні доповнення,
  • майже справжня королівська корона,
  • двосторонній плакат з ключовим зображенням і картою,
  • артбук у твердій палітурці,
  • диск з саундтреком.
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За всіма ознаками King's Bounty II виглядає грамотним продовженням культової RPG серії – тобто пропонує абсолютно нову історію, а не пробує проїхатися на хайпі колишніх вражень від сюжету і героїв, яких створив раніше хтось інший.

Тут вам і спадкоємець раптово померлого короля, і величезна кількість різноманітних істот, предметів і заклинань, і тривожні пророцтва, які як шепіт розповзаються по вулицях, є щось смутне і недобре, що таяться попереду, і є ви – кому все це розгрібати.

Раніше творці Atomic Heart поділилися новим геймплеєм свого пригодницького шутера, в якому про гру можна дізнатися багато нового: зовнішність головного героя, надздібності, монстри і роботи.

Реліз гри, як і раніше, запланований на поточний рік для консолей PlayStation і Xbox, а також ПК.

King's Bounty II
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