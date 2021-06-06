У колекційне видання King's Bounty II включили королівську корону

У King's Bounty II стартували попередні замовлення / 1C

Компанія 1C Entertainment і студія-розробник Koch Media оголосили про початок прийому попередніх замовлень на фентезійну рольову гру King's Bounty II, а також розповіли про "королівське" колекційне видання.

Спочатку гра повинна була вийти в березні цього року, але реліз зрушився на пів року – продовження відомої серії тактичних RPG вийде 24 серпня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch і PC, а поки що можна оформити заявку на цифрові видання в онлайн-магазинах.

На вибір пропонують чотири видання:

Видання "Першого Дня" – в цифровому і фізичному вигляді (всі платформи):

Бойовий кінь Псів війни,

набір Королівської Елітної Варти,

пекучі орли (ігровий загін),

огнеликі големи (ігровий загін),

щит Принцеси в обладунках,

динамічна тема (на PlayStation).

Видання Lord's Edition – тільки в "цифрі" (всі платформи):

Жезл Обману,

молот Льоду,

посох Гармонії,

меч Тирана,

обладунок спустошених,

набір "Герої та негідники".

Видання Duke's Edition - тільки в "цифрі" (PC),

Вміст Lord's Edition,

цифровий артбук,

цифровий саундтрек.

Королівське колекційне видання:

Видання "Першого Дня" + бонусні доповнення,

майже справжня королівська корона,

двосторонній плакат з ключовим зображенням і картою,

артбук у твердій палітурці,

диск з саундтреком.

За всіма ознаками King's Bounty II виглядає грамотним продовженням культової RPG серії – тобто пропонує абсолютно нову історію, а не пробує проїхатися на хайпі колишніх вражень від сюжету і героїв, яких створив раніше хтось інший.

Тут вам і спадкоємець раптово померлого короля, і величезна кількість різноманітних істот, предметів і заклинань, і тривожні пророцтва, які як шепіт розповзаються по вулицях, є щось смутне і недобре, що таяться попереду, і є ви – кому все це розгрібати.

Раніше творці Atomic Heart поділилися новим геймплеєм свого пригодницького шутера, в якому про гру можна дізнатися багато нового: зовнішність головного героя, надздібності, монстри і роботи.

Реліз гри, як і раніше, запланований на поточний рік для консолей PlayStation і Xbox, а також ПК.