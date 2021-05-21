У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect

У No Man's Sky прилетіла" Нормандія " / Hello Games

У No Man's Sky протягом 10 днів можна отримати "Нормандію" з першої Mass Effect. Так Hello Games починає святкування майбутнього 5-річчя своєї гри, і віддає данину поваги улюбленої серії на честь виходу Legendary Edition.

Для цього гравці повинні пройти другу експедицію, яка закінчиться 31 травня. Шкода тільки, покерувати "Нормандією" не дадуть – це допоміжний фрегат, який можна лише відправити в експедицію.

"Експедиції", нагадаємо, – це великі сезонні івенти в No Man's Sky, в яких користувачі починають гру в певній точці з випадковим кораблем, стартовою технологією і екіпіровкою і повинні пройти ряд "рубежів". У разі успішного завершення івенту гравцям видаються нагороди.

Як тільки час виконання експедиції закінчується, гра "повертається" в стандартний режим, а всім гравцям дозволяють продовжити дослідження галактики. А зароблені в цьому режимі нагороди користувачі зможуть отримати в інших режимах, в тому числі на "основному" збереженні. У кожної експедиції буде своя тривалість і тематика, але як довго триватиме перша з них, розробники поки не уточнюють.

У No Man's Sky прилетіла "Нормандія" з Mass Effect

Розробники подякували BioWare і EA за можливість віддати данину поваги легендарної sci-fi серії, шанувальниками якої вони стали давним-давно – а тепер у багатьох є можливість познайомитися з Mass Effect завдяки Legendary Edition.

Legendary Edition – це ремастер трилогії Mass Effect. В цілому зміни не те щоб виняткові, але тепер набагато простіше долучитися до культової серії, оскільки гру помітно осучаснили. Придбати ремастер всієї трилогії Mass Effect можна для PC, PlayStation 4 і Xbox One.