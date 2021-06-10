У магазині EGS почалася роздача однієї з найбільш незвичайних ігор цього покоління

Стильний екшен Control доступний для додавання в бібліотеку протягом тижня.
Настав четвер, а це означає, що магазин EGS запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку одну з найцікавіших, розумніших і незвичайних ігор цього покоління – екшен Control.
Контролювати, читати записки, пулятися предметами і намагатися зрозуміти, що відбувається – все це можна робити безплатно в останньому творінні Remedy. Забрати гру можна до 18.00 за Києвом 17 червня.
Окрім роздачі Control, сьогодні в EGS вийшла гучна адвенчура Genshin Impact від китайської студії miHoYo. Магазин підготував для своїх користувачів бонусний промокод GenshinEpic, за яким можна отримати подарунки в грі. Паралельно в онлайн-магазині проходить великий "мегараспродаж", в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Outriders і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.
З цікавих пропозицій можна відзначити:
- Cyberpunk 2077 (-20%) - 719 грн
- Outriders (-25%) - 674 грн
- Assassin's Creed Valhalla (-25%) - 686 грн
- Grand Theft Auto V (-45%) - 345 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) - 602 грн
- Oddworld: Soulstorm (-20%) - 567 грн
- Ghostrunner (-50%) - 317 грн
- Detroit: Become Human (-30%) - 471 грн
Трейлер Control
Сама гра, нагадаємо, вийшла влітку 2019-го і була тепло прийнята як гравцями, так і журналістами. Оглядачі в основному хвалили гру за перестрілки і телекінетичні здібності головної героїні, оригінальний світ і незвичайну атмосферу. Так само позитивно вони оцінили художній стиль проєкту. Згідно з даними Metacritic, середній бал гри становить 85/100.
А тим часом цієї суботи, 12 червня, відбудеться реліз повної фанатської локалізації для гри – переведуть навіть пісні.