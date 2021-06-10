У магазині EGS почалася роздача однієї з найбільш незвичайних ігор цього покоління

Роздача в EGS-Control / Remedy

Настав четвер, а це означає, що магазин EGS запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку одну з найцікавіших, розумніших і незвичайних ігор цього покоління – екшен Control.

Контролювати, читати записки, пулятися предметами і намагатися зрозуміти, що відбувається – все це можна робити безплатно в останньому творінні Remedy. Забрати гру можна до 18.00 за Києвом 17 червня.

Окрім роздачі Control, сьогодні в EGS вийшла гучна адвенчура Genshin Impact від китайської студії miHoYo. Магазин підготував для своїх користувачів бонусний промокод GenshinEpic, за яким можна отримати подарунки в грі. Паралельно в онлайн-магазині проходить великий "мегараспродаж", в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Outriders і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

Трейлер Control

Сама гра, нагадаємо, вийшла влітку 2019-го і була тепло прийнята як гравцями, так і журналістами. Оглядачі в основному хвалили гру за перестрілки і телекінетичні здібності головної героїні, оригінальний світ і незвичайну атмосферу. Так само позитивно вони оцінили художній стиль проєкту. Згідно з даними Metacritic, середній бал гри становить 85/100.

А тим часом цієї суботи, 12 червня, відбудеться реліз повної фанатської локалізації для гри – переведуть навіть пісні.