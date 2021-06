У магазині Epic Games Store безплатно віддають відразу дві гри

Безплатні ігри в EGS / Epic Games

В онлайн-магазині Epic Games Store почалася чергова щотижнева безплатна роздача ігор. На цей раз всі зареєстровані на платформі користувачі можуть додати собі в бібліотеку відразу два тайтла: Overcooked! 2 і Hell is Other Demons.

Overcooked! 2 – це розрахована на багато користувачів аркада, в якій гравцям потрібно діяти спільно, готувати страви, комбінуючи різні інгредієнти, а також долати безліч перешкод в гонитві за кухонним начинням.

Що стосується Hell is Other Demons, розробники описують свій проєкт так: Hell is Other Demons – це аркадний шутер-платформер з елементами roguelite. Ласкаво просимо в величезний створений вручну світ, де вас чекають натовпи демонів, божевільні бої з босами і крутий електронний саундтрек в стилі сінт-вейв.

Загалом, на цьому тижні всі знайдуть собі розвагу до душі. Забрати обидві гри можна до 18.00 за Києвом 24 червня. А через тиждень в магазині Epic Games почнуть віддавати платформер Sonic Mania і аркадні перегони Horizon Chase Turbo – обидва проєктм дуже тепло зустріли гравці.

Трейлер Overcooked! 2

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus. В рамках акції вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в GOG, де діють знижки до 90% на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.