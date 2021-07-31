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У магазині Epic Games Store роздають безплатно дві чудові ігри

31 липня 2021, 02:41

До 5 серпня в магазині проходить роздача залізничного симулятора і шутера про битву з прибульцями.

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Кадр з Mothergunship / Grip Digital

Магазин Epic Games Store протягом тижня буде безплатно роздавати відразу дві гри: Mothergunship і Train Sim World 2. Обидві тайтла були дуже тепло і добре прийняті як критиками, так і гравцями.

Mothergunship – це хардкорний шутер від першої особи з елементами bullet hell. У процесі гри геймерам належить не тільки воювати і ухилятися від цілого валу снарядів, а й майструвати власну зброю. Також в грі присутній кооператив.

Train Sim World 2 – залізничний симулятор, де користувач повинен керувати приміськими і високошвидкісними поїздами, перевозити вантажі і складати власні плани маршрутів. У грі присутня значна добірка поїздів – всі вони офіційно ліцензовані і відтворені з максимальною точністю.

Загалом на цьому тижні всі знайдуть собі розвагу до душі. Забрати обидві гри можна до 18.00 за Києвом 5 серпня. А через тиждень В Epic Games Store будуть віддавати безплатно двомірний файтинг Speed Brawl і пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence.

Трейлер Mothergunship

Раніше Sony розкрила безплатну добірку ігор для передплатників PS Plus на серпень, куди знову увійшли три тайтли – один для PS5 і дві для PS4.

Epic Games Store
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