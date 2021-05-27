У магазині Epic Games Store почалася роздача однієї з найкращих ігор 2020-го

Безплатна роздача в EGS / Epic Games

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку хітову командну гру Among Us.

За жанром, це адаптація класичної карткової "Мафії" в інтерактивній ігровій формі. Тут немає ведучого, тут не потрібно закривати очі, важливо просто діяти і бути гранично уважним. Про те, чим такий привабливий Among Us, читайте більш детально у нашому матеріалі.

Among Us можна забрати до 18:00 за Києвом 3-го червня. Що отримають гравці наступного четверга? EGS задав інтригу – знову якась таємна гра. Паралельно в онлайн-магазині проходить великий весняний розпродаж, в рамках якої можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Outriders і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

Трейлер Among Us

А для тих, хто надає перевагу грати на PlayStation, в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходити своя мегарозпродаж, яка налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.

В рамках акції можна, зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.