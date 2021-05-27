У магазині Epic Games Store почалася роздача однієї з найкращих ігор 2020-го

Командна гра Among Us доступна для додавання в бібліотеку протягом тижня.
Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку хітову командну гру Among Us.
За жанром, це адаптація класичної карткової "Мафії" в інтерактивній ігровій формі. Тут немає ведучого, тут не потрібно закривати очі, важливо просто діяти і бути гранично уважним. Про те, чим такий привабливий Among Us, читайте більш детально у нашому матеріалі.
Among Us можна забрати до 18:00 за Києвом 3-го червня. Що отримають гравці наступного четверга? EGS задав інтригу – знову якась таємна гра. Паралельно в онлайн-магазині проходить великий весняний розпродаж, в рамках якої можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Outriders і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.
З цікавих пропозицій можна відзначити:
- Cyberpunk 2077 (-20%) - 719 грн
- Outriders (-25%) - 674 грн
- Assassin's Creed Valhalla (-25%) - 686 грн
- Grand Theft Auto V (-45%) - 345 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) - 602 грн
- Oddworld: Soulstorm (-20%) - 567 грн
- Ghostrunner (-50%) - 317 грн
- Detroit: Become Human (-30%) - 471 грн
Трейлер Among Us
А для тих, хто надає перевагу грати на PlayStation, в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходити своя мегарозпродаж, яка налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.
В рамках акції можна, зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.