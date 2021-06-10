У магазині GOG стартував літній розпродаж – знижки до 90% на понад 3000 тайтлів

Кадр з Metro: Exodus / 4a Games

У сервісі цифрової дистрибуції компанії CD Projekt GOG стартував масштабний літній розпродаж, який триватиме до 28 червня, о 16:00 за Києвом, так що часу на обдуманий вибір задосить.

До цього в онлайн-магазині діятимуть знижки до 90% на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Протягом акції в онлайн-магазині буде поповнюватися кількість ігор за зниженими цінами і роздач – всього заплановано чотири хвилі з оновленнями розпродажу.

Що варто купити зі знижкою в GOG:

Mankind Divided – нова віха в історії культової серії Deus Ex

Інші цифрові сервіси поки не розгорнули сезонні івенти, втім це не означає, що в них не можна вигідно закупитися. Так, знижкові акції зараз проходять в PS Store і EGS. Ловіть момент!