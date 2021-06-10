У магазині GOG стартував літній розпродаж – знижки до 90% на понад 3000 тайтлів

Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії CD Projekt GOG стартував масштабний літній розпродаж, який триватиме до 28 червня, о 16:00 за Києвом, так що часу на обдуманий вибір задосить.
До цього в онлайн-магазині діятимуть знижки до 90% на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Протягом акції в онлайн-магазині буде поповнюватися кількість ігор за зниженими цінами і роздач – всього заплановано чотири хвилі з оновленнями розпродажу.
Що варто купити зі знижкою в GOG:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (-70%) - 99 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (-70%) - 66 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (-70%) - 55 грн
- Metro Franchise Bundle (-30%) - 948 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-80%) - 110 грн
- Disco Elysium - The Final Cut (-35%) - 325 грн
- Little Nightmares II (-20%) - 433 грн
- GreedFall + GreedFall - Adventurer’s Gear DLC (-66%) - 342 грн
- No Man's Sky (-50%) - 476 грн
- Ghostrunner (-50%) - 270 грн
- BioShock Infinite Complete Edition (-75%) - 224 грн
- F.E.A.R. Platinum (-75%) - 67 грн
- Deus Ex: Mankind Divided (-85%) - 57 грн
- Sleeping Dogs: Definitive Edition (-85%) - 59 грн
Mankind Divided – нова віха в історії культової серії Deus Ex
Інші цифрові сервіси поки не розгорнули сезонні івенти, втім це не означає, що в них не можна вигідно закупитися. Так, знижкові акції зараз проходять в PS Store і EGS. Ловіть момент!
Автор: Денис Пономаренко