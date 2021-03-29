У магазині PlayStation більше не можна купити ігри для PS3, PSP і Vita

Sony закрила веб-версію старого PS Store / God Of War III

Схоже, Sony мовчки прибрала доступ до старої вебверсії PlayStation Store за особливим посиланням, завдяки чому користувачі купували ігри для PS3 і портативних консолей PS Vita і PSP.

Що примітно, дізналися про це не від самої компанії, а від користувачів ігрового форуму Resetera, які звернули увага на зміну 28 березня. Сама Sony при цьому не робила жодних заяв.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Sony випустила оновлену вебверсію PlayStation Store – в ній не можна купувати ігри і DLC для PS3, PS Vita і PSP. Однак, тоді Sony все ж залишила робочою стару версію магазину, але минулого тижня цей спосіб також перестав працювати.

Відзначається, що на цю мить у власників PS3, Vita і PSP, як і раніше, є можливість купувати старі ігри у версії PS Store на старих консолях, проте тиждень тому ЗМІ повідомили, що вже цього літа Sony остаточно закриє цифрові магазини для PS3, PS Vita і PSP.

Після цього придбати ті чи інші проєкти в цифрі для цих платформ вже буде неможливо – залишиться лише можливість покупки фізичних копій ігор, ціни яких напевно підскочать серед колекціонерів. Ймовірно, це рішення пов'язане зі зниженням популярності консолей, які вже зняли з виробництва, хоча багато гравців і ЗМІ розкритикували це рішення

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Раніше ми повідомляли, що в українських магазинах зросли ціни на консолі PlayStation 4. Найбільше подорожчала старша модель PS4 Pro – середня ціна на неї перевищила 15 000 грн.

Вартість "молодшої" PS4 Slim поки зберігається на одному рівні – їх виробили набагато більше, але з вичерпанням складських запасів ціни на них теж будуть рости.