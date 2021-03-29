У магазині PlayStation більше не можна купити ігри для PS3, PSP і Vita

Sony без жодних оголошень закрила доступ до старої вебверсії PlayStation Store за особливим посиланням.
Схоже, Sony мовчки прибрала доступ до старої вебверсії PlayStation Store за особливим посиланням, завдяки чому користувачі купували ігри для PS3 і портативних консолей PS Vita і PSP.
Що примітно, дізналися про це не від самої компанії, а від користувачів ігрового форуму Resetera, які звернули увага на зміну 28 березня. Сама Sony при цьому не робила жодних заяв.
Нагадаємо, що в жовтні минулого року Sony випустила оновлену вебверсію PlayStation Store – в ній не можна купувати ігри і DLC для PS3, PS Vita і PSP. Однак, тоді Sony все ж залишила робочою стару версію магазину, але минулого тижня цей спосіб також перестав працювати.
Відзначається, що на цю мить у власників PS3, Vita і PSP, як і раніше, є можливість купувати старі ігри у версії PS Store на старих консолях, проте тиждень тому ЗМІ повідомили, що вже цього літа Sony остаточно закриє цифрові магазини для PS3, PS Vita і PSP.
Після цього придбати ті чи інші проєкти в цифрі для цих платформ вже буде неможливо – залишиться лише можливість покупки фізичних копій ігор, ціни яких напевно підскочать серед колекціонерів. Ймовірно, це рішення пов'язане зі зниженням популярності консолей, які вже зняли з виробництва, хоча багато гравців і ЗМІ розкритикували це рішення
Killzone 2 - один з головних ексклюзивів старенької PS3
Раніше ми повідомляли, що в українських магазинах зросли ціни на консолі PlayStation 4. Найбільше подорожчала старша модель PS4 Pro – середня ціна на неї перевищила 15 000 грн.
Вартість "молодшої" PS4 Slim поки зберігається на одному рівні – їх виробили набагато більше, але з вичерпанням складських запасів ціни на них теж будуть рости.