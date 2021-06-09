У магазині PlayStation почався розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus

В рамках акції можна вигідно купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки. Акція буде активна до 24 червня 02:00 за Києвом.
У магазині PlayStation запустили новий розпродаж з подвійними знижками для передплатників сервісу PS Plus. Акція за участю сотень проєктів триватиме до 24 Червня, 02:00 за Києвом.
В рамках акції вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Resident Evil і не тільки. А український шутер Metro Exodus з усіма доповненнями так і взагалі можна забрати за 430 грн для передплатників PS Plus (замість 1899 грн).
Вигідні пропозиції в PS Store:
- God of War — 411 або103 грн з PS Plus (замість 549 грн)
- Комплект "Grand Theft Auto V: Premium Edition і платіжна карта "Мегалодон" — 1539 грн або 461 грн з PS Plus (замість 2199 грн)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1884 грн або 659 грн з PS Plus (замість 2899 грн)
- Fallout 76 — 803 грн або 264 грн з PS Plus (замість 1199 грн)
- Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle — 839 грн або 251 грн з PS Plus (замість 1199 грн)
- Набір Resident Evil "3 в 1" — 1189 грн або 357 грн з PS Plus (замість 1699 грн)
- RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition — 1049 грн або 314 грн з PS Plus (замість 1499 грн)
- Assassin's Creed Одіссея — 1215 грн або 437 грн з PS Plus (замість 1899 грн)
- Assassin's Creed Витоки — 1139 грн або 455 грн з PS Plus (замість 1899 грн)
- Цифрове видання "UNCHARTED™ 4: Шлях злодія" — 486 грн або 121 грн з PS Plus (замість 649 грн)
- Uncharted: Втрачена спадщина — 411 грн або 103 грн з PS Plus (замість 549 грн)
- Bloodborne — 486 грн або 121 грн з PS Plus (замість 649 грн)
- Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition — 1689 грн або 591 грн з PS Plus (замість 2599 грн)
- Wolfenstein® II: The New Colossus Deluxe Edition — 1349 грн або 337 грн з PS Plus (замість 1799 грн)
Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, де можна заощадити до 95% на покупці інді-ігор і просто невеликих тайтлів. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.
Автор: Денис Пономаренко