У магазині PlayStation почався розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus

Новий розпродаж в PlayStation / Getty Images

У магазині PlayStation запустили новий розпродаж з подвійними знижками для передплатників сервісу PS Plus. Акція за участю сотень проєктів триватиме до 24 Червня, 02:00 за Києвом.

В рамках акції вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Resident Evil і не тільки. А український шутер Metro Exodus з усіма доповненнями так і взагалі можна забрати за 430 грн для передплатників PS Plus (замість 1899 грн).

Вигідні пропозиції в PS Store:

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, де можна заощадити до 95% на покупці інді-ігор і просто невеликих тайтлів. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.