У магазині PlayStation можна купити ігри зі знижками до 95%

В акції беруть участь Відьмак 3, Control, Metal Gear Solid V і багато іншого.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store до кінця підходить масштабний весняний розпродаж, тому видавець вирішив запустити нову акцію зі знижками на ігри до 95%
На цей раз на знижки потрапило безліч інді і старих хітів, але є і знижки на популярні новинки, зокрема NieR: Automata, Jedi: Fallen Order, Persona 5 Royal і багато іншого. Акція завершиться 13 травня о 02:00 за Києвом.
Вигідні пропозиції в PS Store:
- NieR: Automata GOTY — 599 грн (замість 1199)
- Persona 5 Royal — 899 грн (замість 1799)
- Зоряні війни. Джедаї: Полеглий Орден — 649 грн (замість 2199)
- Відьмак 3: Дике Полювання — 189 грн (замість 949)
- Control — 569 грн (замість 949)
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 129 грн (замість 649)
- Shenmue III — 449 грн (замість 1799)
- Kingdom Hearts: Все в одному — 499 грн (замість 1999)
- Batman: Arkham Knight — 421 грн (замість 649)
- Yakuza 5 Remastered — 324 грн (замість 649)
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Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.