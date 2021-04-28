У магазині PlayStation можна купити ігри зі знижками до 95%

Знижки в PS Store / Getty Images

У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store до кінця підходить масштабний весняний розпродаж, тому видавець вирішив запустити нову акцію зі знижками на ігри до 95%

На цей раз на знижки потрапило безліч інді і старих хітів, але є і знижки на популярні новинки, зокрема NieR: Automata, Jedi: Fallen Order, Persona 5 Royal і багато іншого. Акція завершиться 13 травня о 02:00 за Києвом.

Вигідні пропозиції в PS Store:

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Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.