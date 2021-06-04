У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками

До 19 червня можна заощадити до 95% на покупці інді-ігор і просто невеликих тайтлів.
Sony запустила новий розпродаж в магазині PS Store. На цей раз вона називається PlayStation Indies і пропонує знижки до 95% на багато хороших ігор, включаючи інді.
Одночасно з цим симулятор настільного тенісу Racket Fury: Table Tennis для шолома PlayStation VR роздають безплатно передплатникам PlayStation Plus. Решта можуть купити гру зі знижкою 50% за 394 грн.
На що варто звернути увагу в рамках PlayStation Indies:
- Disco Elysium - The Final Cut — 979 грн (замість 1399)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — 299 грн (замість 999)
- Oddworld: Soulstorm — 1199 грн (замість 1499)
- Frostpunk: Console Edition — 332 грн (замість 949)
- Dead Cells — 479 грн (замість 799)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — 349 грн (замість 1399)
- The Wolf Among Us — 199 грн (замість 499)
- Brothers: A Tale of Two Sons — 163 грн (замість 819)
- Ashen — 559 грн (замість 1399)
- Outlast — 123 грн (замість 619)
- Outlast 2 — 189 грн (замість 949)
- Undertale — 327 грн (замість 489)
- Kentucky Route Zero: TV Edition — 431 грн (замість 719)
- LIMBO & INSIDE Bundle — 219 грн (замість 879)
Kentucky Route Zero – одна з головних перлин десятиліття, про яку, на жаль, знає не так багато людей.
Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту з першими ексклюзивами для PS5 – він завершиться 10 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.
Автор: Денис Пономаренко