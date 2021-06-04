У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками

У PS Store проходить розпродаж інді-ігор / Sony

Sony запустила новий розпродаж в магазині PS Store. На цей раз вона називається PlayStation Indies і пропонує знижки до 95% на багато хороших ігор, включаючи інді.

Одночасно з цим симулятор настільного тенісу Racket Fury: Table Tennis для шолома PlayStation VR роздають безплатно передплатникам PlayStation Plus. Решта можуть купити гру зі знижкою 50% за 394 грн.

На що варто звернути увагу в рамках PlayStation Indies:

Kentucky Route Zero – одна з головних перлин десятиліття, про яку, на жаль, знає не так багато людей.

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту з першими ексклюзивами для PS5 – він завершиться 10 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.