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У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками

4 червня 2021, 14:47

До 19 червня можна заощадити до 95% на покупці інді-ігор і просто невеликих тайтлів.

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У PS Store проходить розпродаж інді-ігор / Sony

Sony запустила новий розпродаж в магазині PS Store. На цей раз вона називається PlayStation Indies і пропонує знижки до 95% на багато хороших ігор, включаючи інді.

Одночасно з цим симулятор настільного тенісу Racket Fury: Table Tennis для шолома PlayStation VR роздають безплатно передплатникам PlayStation Plus. Решта можуть купити гру зі знижкою 50% за 394 грн.

На що варто звернути увагу в рамках PlayStation Indies:

Kentucky Route Zero – одна з головних перлин десятиліття, про яку, на жаль, знає не так багато людей.

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту з першими ексклюзивами для PS5 – він завершиться 10 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.

Sony PlayStation 4 Playstation 5 PlayStation Plus
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