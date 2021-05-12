В українському PS Store чергове підвищення цін – деякі ігри для PS4 подорожчали на 50%

В українському PS Store знову подорожчали ігри / Sega

Сьогодні ігровий підрозділ Sony провів чергову індексацію цін, підвищивши цінники на деякі ігри японської компанії SEGA, як нові, так і старі.

Ніяких попереджень і повідомлень від обох компаній не надходило, але побачити підвищення цін можна на трекінговому сайті PSPrices. Деякі ігри для PS4 подорожчали аж на 50%.

На момент написання новини подорожчання торкнулося як мінімум трьох ігор: Yakuza Kiwami, збірник Shenmue I & II і Persona 5. Що цікаво, у випадку з останньою підвищення цін торкнулося тільки Ultimate Edition, тоді як стандартне видання залишилися без змін.

Нові ціни:

Persona 5 Ultimate Edition — 3299 грн (замість 2599 раніше)

Yakuza Kiwami — 1499 грн (замість 649 раніше)

Shenmue I & II — 1199 (замість 299 раніше)

Історія зміни ціни на Yakuza Kiwami / PSPrices

Це вже не перше (і напевно не останнє) підвищення цін в українському PS Store. Раніше вартість ігор змінили й інші видавництва, включаючи Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters і THQ Nordic. Ексклюзиви самої Sony теж подорожчали. При цьому ціни на дискові видання на цю мить залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають.

Який вихід з цієї ситуації для простого геймера? Купувати ігри зі знижками. Тим паче Sony періодично проводить розпродажі в PS Store. Одна з них якраз стартував сьогодні – там можна вигідно купити MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.