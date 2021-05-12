У магазині PlayStation стартував новий розпродаж зі знижками до 90%

Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store до кінця підходить масштабний весняний розпродаж, тому видавець вирішив запустити нову акцію зі знижками на хіти PlayStation до 90%.
Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого. На цей раз вигідно можна купити не тільки звичайні, але і розширені видання Ігор.
Цікаві пропозиції в PS Store:
- Destiny 2: За межею світла — 803 грн (замість 1199)
- Crash Bandicoot 4: Це питання часу — 1299 грн (замість 1999)
- FIFA 21 видання Champions PS4 & PS5 — 728 грн (замість 2699)
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 129 грн (замість 649)
- "Одні з нас: Що залишилися позаду" — 164 грн (замість 329)
- DOOM + Wolfenstein II Bundle — 659 грн (замість 1649)
- Dishonored & Prey: The Arkane Collection - 1299 грн (замість 2599)
- Bloodborne: Породження крові — The Old Hunters — 324 грн (замість 649)
- The Yakuza Remastered Collection — 899 грн (замість 1199)
- Little Nightmares II PS4 & PS5 — 759 грн (замість 949)
- Видання Digital Deluxe гри Detroit: Стати людиною — 599 грн (замість 1199)
- Monster Hunter World: Iceborne, видання Digital Deluxe — 937 грн (замість 1399)
- Final Fantasy XV Royal Edition — 524 грн (замість 1049)
- The Sinking City — 449 грн (замість 1499)
MGS V: The Phantom Pain - гра, в яку варто зіграти кожному, хто цікавиться іграми
Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.