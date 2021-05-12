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У магазині PlayStation стартував новий розпродаж зі знижками до 90%

12 травня 2021, 16:57

Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.

PlayStation
Знижки на ігри в PS Store / Getty Images

У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store до кінця підходить масштабний весняний розпродаж, тому видавець вирішив запустити нову акцію зі знижками на хіти PlayStation до 90%.

Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого. На цей раз вигідно можна купити не тільки звичайні, але і розширені видання Ігор.

Цікаві пропозиції в PS Store:

MGS V: The Phantom Pain - гра, в яку варто зіграти кожному, хто цікавиться іграми

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.

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