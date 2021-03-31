У магазині PlayStation стартував один з найбільших розпродажів року

В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store почався весняний розпродаж, який пройде у два етапи – перший з яких завершиться 15 квітня 2021, після чого знижки отримають вже інші тайтли.
Загалом весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.
Весняний розпродаж в PS Store:
- Привид Цусіми - 1139 грн (замість 1999)
- Одні з нас. Частина II - 816 грн (замість 1899)
- Hitman III - 1499 грн (замість 1999)
- DOOM Eternal - 799 грн (замість 1999)
- Mafia: Definitive Edition - 899 грн (замість 1199)
- Повне видання Control - 839 грн (замість 1399)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 503 грн (замість 1199)
- Metro Exodus - 359 грн (замість 1199)
- Red Dead Redemption 2 - 849 грн (замість 1699)
- Assassin's Creed Вальгалла - 1215 грн (замість 1899)
Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача відразу дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи добре прийняті ABZÛ, Subnautica і The Witness.
Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року. За жанром, це слешер з елементами пінбола і видом зверху про дослідження підземель. Гравці беруть на себе роль робота BOT-C, якому належить відправитися в глибини гори, аби відновити харчування стародавнього технічного центру.