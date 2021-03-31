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У магазині PlayStation стартував один з найбільших розпродажів року

31 березня 2021, 13:35

В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.

The Last of Us: Part II
У PS Store стартував весняний розпродаж / Sony

У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store почався весняний розпродаж, який пройде у два етапи – перший з яких завершиться 15 квітня 2021, після чого знижки отримають вже інші тайтли.

Загалом весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.

Весняний розпродаж в PS Store:

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача відразу дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи добре прийняті ABZÛ, Subnautica і The Witness.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року. За жанром, це слешер з елементами пінбола і видом зверху про дослідження підземель. Гравці беруть на себе роль робота BOT-C, якому належить відправитися в глибини гори, аби відновити харчування стародавнього технічного центру.

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