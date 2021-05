У магазині PlayStation стартував розпродаж ретро-ігор та їх ремастерів

Кадр з Metro: Exodus / 4a Games

У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store стартував новий тематичний розпродаж, в рамках якого можна вигідно купити оновлені версії культових ігор. Акція триватиме до 3 червня 2:00 по Києву.

Наприклад, по Акції можна купити свіжий екшен Outriders, а також перевидання першої The Last of Us, BioShock, Crysis, дилогію українських шутерів Metro та інші тайтли. Всього знижки отримали 240 ігор.

Цікаві пропозиції в PS Store:

Паралельно в магазині PS Store проходить безплатна роздача внутрішньоігрових бонусів для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe. Крім того, з 20 травня о 20:00 Києву гравці зможуть отримати п'ять жетонів подвоєння досвіду на 60 хвилин для Call of Duty: Warzone. Акція з роздачею контенту завершиться 7 червня о 10 ранку за Києвом.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають чотирьох-епізодову пригоду The Lion's Song. За жанром, це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей незадовго до початку Першої світової війни. Відгуки гравців про кожну частину в Steam перевищують 93%.