У магазині PlayStation стартував розпродаж ретро-ігор та їх ремастерів

В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, зокрема Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогію українських шутерів Metro і не тільки.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store стартував новий тематичний розпродаж, в рамках якого можна вигідно купити оновлені версії культових ігор. Акція триватиме до 3 червня 2:00 по Києву.
Наприклад, по Акції можна купити свіжий екшен Outriders, а також перевидання першої The Last of Us, BioShock, Crysis, дилогію українських шутерів Metro та інші тайтли. Всього знижки отримали 240 ігор.
Цікаві пропозиції в PS Store:
- Outriders - 1499 грн (замість 1999)
- Metro Redux - 237 грн (замість 949)
- Grand Theft Auto: The Trilogy - 554 грн (замість 1109)
- Assassin’s Creed The Ezio Collection - 350 грн (замість 1168)
- "Одні з нас. Оновлена версія" - 324 грн (замість 649)
- Streets Of Rage 4 - 491 грн (замість 819)
- Call of Duty: Modern Warfare. Оновлена версія - 674 грн (замість 1349)
- Shadow of the Colossus - 479 грн (замість 1199)
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition - 299 грн (замість 1199)
- Колекція Heavy Rain і "За межею: Дві душі" - 479 грн (замість 1199)
- Catherine: Full Body - 539 грн (замість 1199)
- Amnesia: Collection - 185 грн (замість 929)
- Crysis Remastered - 599 грн (замість 999)
- Spyro Reignited Trilogy - 402 грн (замість 1149)
Паралельно в магазині PS Store проходить безплатна роздача внутрішньоігрових бонусів для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe. Крім того, з 20 травня о 20:00 Києву гравці зможуть отримати п'ять жетонів подвоєння досвіду на 60 хвилин для Call of Duty: Warzone. Акція з роздачею контенту завершиться 7 червня о 10 ранку за Києвом.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають чотирьох-епізодову пригоду The Lion's Song. За жанром, це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей незадовго до початку Першої світової війни. Відгуки гравців про кожну частину в Steam перевищують 93%.