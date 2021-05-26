У магазині PlayStation стартував щедрий розпродаж з першими ексклюзивами для PS5

Розпродаж в PS Store / Sony

Слідом за роздрібом розпродаж "Час грати" почався і в цифровому магазині PlayStation. Акція налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.

В рамках акції можна зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.

Цікаві пропозиції в PS Store:

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, присвяченого ретро-іграм та ремастерам – він завершиться 3 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.