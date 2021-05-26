У магазині PlayStation стартував щедрий розпродаж з першими ексклюзивами для PS5

Причому акція поширюється як на PS Store, так і на роздрібні магазини.
Слідом за роздрібом розпродаж "Час грати" почався і в цифровому магазині PlayStation. Акція налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.
В рамках акції можна зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.
Цікаві пропозиції в PS Store:
- Demon’s Souls - 2000 грн (замість 2299)
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 - 1410 грн (замість 1699)
- Привид Цусіми - 1139 грн (замість 1999)
- Одні з нас. Частина II - 859 грн (замість 1999)
- Assassin's Creed Вальгалла PS4 & PS5 - 1139 грн (замість 1899)
- Fall Guys: Ultimate Knockout - 389 грн (замість 649)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 503 грн (замість 1199)
- FIFA 21 видання Ultimate PS4 & PS5 - 899 грн (замість 2999)
- Red Dead Redemption 2 - 696 грн (замість 1699)
- Red Dead Online - 464 грн (замість 619)
- Sekiro: Shadows Die Twice-видання 'Гра року' - 999 грн (замість 1999)
- Трилогія Mafia - 989 грн (замість 1799)
- Месники Marvel - 899 грн (замість 1499)
- DOOM Eternal - 799 грн (замість 1999)
Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, присвяченого ретро-іграм та ремастерам – він завершиться 3 червня. А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в EGS, де найрізноманітнішими іграми теж можна затаритися задешево.
Автор: Денис Пономаренко